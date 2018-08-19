En pahalı Drone modelleri araba fiyatına satılıyor

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Son zamanlarda Drone’lara olan ilgi de büyük artışlar var. Teknoloji ile birlikte film ve dizi gibi birçok televizyon programlarında da kullanılan Drone’larda oldukça esnek bir fiyat tarifesi vardır.

Bu sefer sizlere ülkemizde satılan en pahalı drone modellerinden bahsetmek istiyoruz. Drone’larda detaylı özellikler hakkında pek bilgimiz olmadığı için başlıca özellikleri yazacağız.

İlk olarak şunu belirtelim. Bu ürünler hobi olarak kullanılmıyor. Profesyonel kişiler tarafından ve ticari işlerde kullanılmaktadır.

DJI Inspire 2 Zenmuse X5S Drone

Bu modelin fiyatı 50.350 TL civarlarında satılmaktadır. VPS, engelleri otomatik algılama,akıllı eve dönüş, rota takibi,hedef takibi,GPS,FPV,yardımcı pilot desteği,barometre v.s. v.s. sayıca fazla özellikler bulunuyor. 4280 mAh’lık bataryası ile hafada ortalama 27 dakika civarında kalmaktadır. Saatte 94 km hıza kadar ulaşabilmektedir. 3.5 km mesafe aralığında kullanabilirsiniz. Bu modeli iki pilot kullanabiliyor. Örnek vermek gerekirse bir pilot drone’u uçuruyor diğer pilot ise kamerayı ayrı olarak yönlendirebilmektedir.

2. Model DJI Inspire 2 Zenmuse X4S Drone

Zaten en pahalı ve özellikli drone’lar DJI markasından çıkmaktadır. Bu modelin özellikleride 1.model ile hemen hemen aynıdır. Tabi aralarında fiyat farkı bulunuyor. Bu drone 32.850 TL civarlarında satılmaktadır.