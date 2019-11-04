En iyi PUBG telefonları

Sizlere bu sefer hem performans hem oyun oynarken en iyi performansı alabileceğiniz Snapdragon 855 işlemci kullanan akıllı telefon modellerinden bahsetmek istiyoruz. Bazı mobil oyunlar performanslı telefon istemektedir. Örnek vermek gerekirse PUBG Mobile bunlardan bir tanesidir.

İlk model Oppo Reno 10X Zoom

Bu telefon snapdragon 855 işlemci kullanan Android telefonlar arasında en pahalı olanıdır. 6.6 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. 4065 mAh’lık bataryasını 5 dakikalı şarj ile 2 saat civarında kullanabiliyorsunuz. 8 GB RAM ve üstün kamera donanımı ile Oppo Reno 10X Zoom modeli size yıllarca oyun ve performans sıkıntısı yaşatmayacak bir telefondur. Bu telefona 7.999 TL civarında sahip olabilirsiniz.

Diğer özellikler:

Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

8 GB LPDDR4X RAM, 256 GB UFS 2.1 depolama

6,6 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP, 1/2.25″ Sony IMX586 sensör, f/1.7 diyafram, 0.8 um piksel boyutu + 13MP, f/3.0 diyafram + 8MP, f/2.2 diyafram, 10x hibrit, 5x optik yakınlaştırmalı üç arka kamera

16MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5, Çift frekans (L1+L5) GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4065mAh batarya

2. Model Xiaomi Mi 9

Xiaomi’nin amiral gemisi modeli diyebileceğimiz bu efsane modelde 6.39 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. 3300 mAh kapasitesine sahip ve Qualcomm Quick Charge 4.0 27w hızlı şarj teknolojisi ile 5 dakikalı şarjla 2 saat civarında kullanım görebilirsiniz. Tabi bu 2 saatlik kullanım tamamen oyun için değildir. 8 çekirdek ve 6 GB RAM ile tam bir performans canavarıdır. Xiaomi Mi 9 modeline 5.199 TL civarlarında para ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 teknik özellikleri

Boyutlar : 155 x 75 x 7.6 mm

Ekran: 6.39 inç, 19.5:9 Full HD+ AMOLED (1080×2280 piksel) yüzde 90.7 ekran/kasa oranı + HDR10 desteği

İşlemci ve Grafik Birimi: 2.84GHZ sekiz çekirdekli Snapdragon 855 – Adreno 640

RAM: 6/8 GB RAM

Depolama: 128 GB depolama alanı

Arka üçlü kamera: f/1.75 48 MP (Sony IMX586) + 16 MP ultra geniş açılı (Sony IMX 481) + 12 MP telefoto 2x optik ( Samsung S5K3M5)

Ön Kamera: 20 MP + HDR desteği

Video : 1080p 30fps

Batarya: 20W kablosuz hızlı şarj / 27W hızlı şarj destekli 3300 mAh

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C+ 5G desteği bulunmuyor

İşletim Sistemi: MUIU 10 tabanlı Android 9.0 Pie