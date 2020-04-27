En İyi Kodi Film Eklentileri

Kodi, bir medya oynatıcı olmakla birlikte tamamen ücretsiz olarak kullanılır.

Yani, platform üzerinde yer alan tüm filmler, müzikler ve videolar ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kodi XBMC kuruluşuna ait olup, medya depolama gibi özelliği bulunduruyor. Platformun diğer özelliklerinden birisi de, içerisinde yer alan kullanıcıların kendilerine özgün bir içerik oluşturmalarıdır. Böylece kullanıcı kişiler platform içinde kendi medya platformunu da oluşturabiliyor.

Kodi’nin Sunduğu Hizmetler Nelerdir ve Güvenli midir?

Kodi platformun özgünlüğü gereği birkaç adet eklentiyle çalışıyor. Bu eklentiler birlikte, Youtube gibi buna benzer diğer sayfalara da ücretsiz bir şekilde içerik yüklenebilir. Böylece daha fazla izlenme imkanına sahip olabiliyor ve içerikler arttırılabiliyor.

Platform içerisinde eski tarih veya yeni tarih olarak birçok video ve film rahatlıkla bulunabiliyor. Ayrıca bunlara ek olarak, canlı birçok program izlenebiliyor ve kayıt yapılabiliyor. Bu sırada görüntü detayı tercihi de tamamen bize bırakılmış. Şöyle ki; izlenen tüm kayıtları 720p veya 1080 kalitesinde izleyebiliyoruz.

Uluslararası yasallık bulundurmasından dolayı, %100 güvenli ve donanımlı bir medya oynatıcısıdır. Buna benzer bazı platformlarda satışı gerçekleşmiş korsan kutular tespit edilmiştir. Ancak Kodi platformunda korsan ve farklı türde dosyalar desteklenmediği için bu konuda rahatlıkla kullanılabiliyor.

En İyi Kodi Eklentileri

Eklentiler sayesinde İnternet ortamında birçok içeriğe rahatlıkla ulaşılabiliyor. Ancak geniş bir yelpaze olan teknoloji dünyası, birçok dolandırıcılığı da beraberinde getiriyor. Bu yüzden Kodi platformu, hem güvenli hem de sınırsız medya oynatımı ekleri sunuyor.

En iyi Kodi film eklentileri şu şekildedir;

FilmRise

Daha çok İngiliz filmlerine merakı olan kişilere hitap ediyor. Eklenti sayesinde sınırsız dizi, film veya belgesel takip edilebilir.

SnagFilms

Film ve belgesel içeriği başta olmak üzere, oldukça zengin bir kodi eklentisidir. Eklentinin sağladığı hizmetler; Bollywood, Klasik Filmler, Korku, Gerilim, Drama ve buna benzer daha 25 kategoriye ev sahipliği yapıyor.

Crackle

Hem yasal hem de güvenli bir film izleme imkanı sağlar. İçeriğinde daha çok; Spiderman 3, Jumanji ve Yeşil Horner gibi popüler başlıklar bulunuyor.

TubiTV

En iyilerden sayılabilecek bir diğer kodi ise TubiTv’dir. İçeriğinde hem klasik filmler, hem de güncel filmlerin koleksiyonu bulunuyor.