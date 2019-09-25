Eklemleriniz ile Huawei Mate 30 Pro ekran görüntüsü alma

Huawei Mate 30 Pro modelinde ekran görüntüsü alma konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Aslında bu konuyu açıp açmama konusunda kararsız kaldık. Neden derseniz artık herkes akıllı telefonlarda ekran görüntüsü almayı ezbere bilmektedir. Tabi bazı telefonlarda farklı yöntemlerde ekran görüntüsü alma özellikleri bulunuyor. Huawei’nin kendine has bir ekran görüntüsü alma özelliği bulunduğu için açalım dedik.

1. Yöntem: Her telefonda olduğu gibi Güç düğmesi ve ses azaltma tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.

2. Yöntem: İşaret parmağınızın eklem kısmını ekranın ortasına 2 sefer hızlı bir şekilde hafifçe tıklatmanız yeterli olacaktır. Huawei uzun zamandır bu özelliği telefonlarına koymaktadır. Birçok kişi bu yöntemi bilmeden yıllarca telefonunu kullanmaktadır.

Almış olduğunuz ekran görüntülerine galeri klasörünüzden ulaşabileceğinizi hatırlatalım.