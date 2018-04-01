Efsane çizgi film Kaptan Tsubasa

2000’den sonra doğumlular belki hiç izlemedi ama kesin ismini duymuştur.

Efsane Kaptan Tsubasa tekrardan ekranlara geleceği yönünde haberler çıkmaya başladı. Kaptan Tsubasa çizgi filmi tamamen bir nostalji ve efsaneler arasında yer almaktadır. Sahada yokuş çıkan hafadan defalarca topa vurulan fiziğe aykırı goller bile hayatımızda yer aldı. Kaptan Tsubasa’yı izleyip sokaklara çıkıp kendine karakterleri benzetip maç oynayanlar unutulmaz. Dünya Kupası 2018’i konu alacak olan Kaptan Tsubasa, 2 sezon ve 24 bölüm olacak şekilde ekranlar gelecek. Hatta Messi ve Ronaldo’nun olduğuda söyleniyor.

İsterseniz Kısaca Kaptan Tsubasa tarihçesine bakalım;

Kaptan Tsubasa, 1981 yılında ortaya çıkmıştır. Knousu ise Tsubasa Oozora’nın yaşadıkları anlatalıyor.

Kaptan Tsubasa karakterlerini hatırlayalım; Tsubasa Ozora, Nubiyo Korino, Shakabayashi Genzou, Yayoyi Taro, ShakashimazzuKen, Jun Misugi, Hikaru Matsuyama

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