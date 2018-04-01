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Efsane çizgi film Kaptan Tsubasa

tarafından 1 Nisan 2018 Tarihinde eklendi

2000’den sonra doğumlular belki hiç izlemedi ama kesin ismini duymuştur.

Efsane tekrardan ekranlara geleceği yönünde haberler çıkmaya başladı. Tsubasa çizgi filmi tamamen bir nostalji ve efsaneler arasında yer almaktadır. Sahada yokuş çıkan hafadan defalarca topa vurulan fiziğe aykırı goller bile hayatımızda yer aldı. Tsubasa’yı izleyip sokaklara çıkıp kendine karakterleri benzetip maç oynayanlar unutulmaz. Dünya Kupası 2018’i konu alacak olan Tsubasa, 2 sezon ve 24 bölüm olacak şekilde ekranlar gelecek. Hatta Messi ve Ronaldo’nun olduğuda söyleniyor.

İsterseniz Kısaca Kaptan Tsubasa tarihçesine bakalım;

Kaptan Tsubasa, 1981 yılında ortaya çıkmıştır. Knousu ise Tsubasa Oozora’nın yaşadıkları anlatalıyor.

Kaptan Tsubasa karakterlerini hatırlayalım; Tsubasa , Nubiyo Korino, Shakabayashi Genzou, Yayoyi Taro, ShakashimazzuKen, Jun Misugi, Hikaru Matsuyama

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