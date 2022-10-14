Bilim ve Teknoloji

Edirne ÖZAK Mermer: Kaliteli hizmet uygun fiyat

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ekim 2022
1 1 dakika okuma süresi

Edirne ve civarında tecrübeli ve uygun fiyatlı mutfak tezgahı, mermer basamak, mezar taşı aklınıza gelebilecek her türlü mermer işlerinizi yapacak bir yer arıyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır. Mermer işlerinde önemli olan süreç içerisinde sorun çıkmadan teslimatın yapılmasıdır. Teslimat sonrasında da bir telefon kadar yakın bir işletmenin sizi ne kadar rahatlatacağını düşünün.

Google’da Edirne mermer diye arattığınızda ÖZ-AK mermer hizmetleri size en büyük desteği sunacaktır. 30 senelik tecrübe ile hayal ettiğiniz her türlü mermer işlerinizi güvenerek ÖZ-AK Mermer’e emanet edebilirsiniz.

ÖZ-AK Mermer sahibi Ahmet KERDAK 30 senelik tecrübesi ile aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

  • Mutfak Tezgahı
  • Mermer Basamak
  • Mezar Taşı
  • Denizlik Balkon
  • Küpeşte
  • Granit Mezar

Güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyat politikası ile kafanız rahat bir şekilde işleriniz tamamlanacaktır.

Örnek yapılan işler

Ücretsiz keşif ve bilgi almak için

İletişim ve WhatsApp 

Ahmet KERDAK : 05425926067

Adres: İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi sitesi 10C blok No:2

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ekim 2022
1 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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