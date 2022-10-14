Bilim ve Teknoloji

Edirne ikinci el mutfak tezgahı (ÖZAK Mermer)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ekim 2022
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Enflasyon fiyatları her sektörde olduğu gibi mutfak tezgahı sektörünü de etkiledi. Mutfak tezgahını yenilemek isteyenler bütçesini düşünmeye başladı. Bütçesi kısıtlı olanlar mecburen ikinci el mutfak tezgahlarını düşünmeye başladı.

Edirne ikinci el mutfak tezgahı araştırması yapıyorsanız bu konuda sizlere Edirne ÖZAK mermer size yardımcı olacaktır. ÖZAK mermerciliğin elinde bulunan ikinci el mutfak tezgahlarını görmek için telefon ile bilgi alabilirsiniz.

ÖZAK mermer ikinci el mutfak tezgahlarını ücretsiz olarak evinize kadar getirip montaj yapmaktadır. Montaj sonrasında da müşteri memnuniyeti % 100 oranında devam etmektedir.

Edirne ÖZAK mermerciliğin verdiği diğer hizmetleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ekim 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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