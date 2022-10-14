Edirne ikinci el mutfak tezgahı (ÖZAK Mermer)

Enflasyon fiyatları her sektörde olduğu gibi mutfak tezgahı sektörünü de etkiledi. Mutfak tezgahını yenilemek isteyenler bütçesini düşünmeye başladı. Bütçesi kısıtlı olanlar mecburen ikinci el mutfak tezgahlarını düşünmeye başladı.

Edirne ikinci el mutfak tezgahı araştırması yapıyorsanız bu konuda sizlere Edirne ÖZAK mermer size yardımcı olacaktır. ÖZAK mermerciliğin elinde bulunan ikinci el mutfak tezgahlarını görmek için telefon ile bilgi alabilirsiniz.

ÖZAK mermer ikinci el mutfak tezgahlarını ücretsiz olarak evinize kadar getirip montaj yapmaktadır. Montaj sonrasında da müşteri memnuniyeti % 100 oranında devam etmektedir.

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