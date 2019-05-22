Dünyanın En Güçlü 10 Ordusu

İnsansız hava aracı ve akıllı mühimmatını üreten 6 ülkeden biri olan Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 10 içerisindedir. Birçok konuda gelişmekte olan Türkiye, yapılan yatırımlar ve desteklerle askerî konuda da hızla gelişmektedir.

1. ABD

Savunma bütçesi 647 milyar dolar olan Amerika’nın 13.362 hava kuvvetleri, 1962 savaş uçağı, 5884 tank ve 415 adet savaş gemisiyle dünyanın en güçlü orduları arasında birinci sıradadır.

2. Rusya

Savunma bütçesi 47 milyar dolarla ikinci sırada olan Rusya’nın 3914 hava kuvvetleri, 818 savaş uçağı, 20.300 tank ve deniz kuvvetlerine ait 352 gemileri vardır.

3. Çin

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de 2,7 milyon kişi askerdir. Bu ülke savunma bütçesine 151 milyar dolar ayırmıştır. Çin 3035 hava kuvvetleri, 1125 savaş uçağı, 7116 tank ve 714 savaş gemisine sahiptir.

4. Hindistan

4,2 milyon insanı asker olan Hindistan’ın 2185 hava kuvvetleri, 590 savaş uçağı, 4426 tank ve 295 adet savaş gemisi vardır.

5. Fransa

Asker sayısı 388 bin kişi olan Fransa’nın savunmaya ayırdığı bütçe 40 milyar dolardır. Fransa’nın 1262 hava kuvvetleri, 299 savaş uçakları, 406 tankları ve 118 savaş gemileri vardır.

6. İngiltere

​​​​​​Savunma bütçesine 50 milyar dolar ayıran İngiltere’nin 832 hava kuvvetleri, 103 savaş uçakları, 76 gemi ve 227 tankları bulunmaktadır.

7. Güney Kore

51 milyonluk ülke nüfusunun 5,8 milyonu asker olan Güney Kore’de savunma bütçesi 40 milyar dolardır. Güney Kore’nin 1560 hava kuvvetleri, 406 savaş uçakları, 2654 tanları ve 166 tane savaş gemileri vardır.

8. Japonya

Japonya’nın savunmaya ayırdığı bütçe 44 milyar dolardır. Japonya 1508 hava kuvvetlerine, 290 savaş uçağına, 629 tank ve 131 savaş gemisine sahiptir

9. Türkiye

Savunma bütçesine 10, milyon dolar ayırılan Türkiye’de 710 bin kişi askerdir. Türkiye’nin 1056 hava kuvvetleri, 207 savaş uçakları, 2446 tank ve 194 deniz kuvvetlerine ait savaş gemilerine sahiptir.

10. Almanya

714 hava kuvvetleri, 94 savaş uçağı, 432 tank ve 81 savaş gemisi olan Almanya’nın savunmaya ayırdığı bütçe 45,2 milyar dolardır.