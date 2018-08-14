Dolar fiyatları iPhone alacakları etkiledi

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Ülkemize karşı oynanan ekonomik oyunlar için halkımız tek yürek olmaya devam ediyor.

Dolar fiyatlarını yükselterek ülkemizi kaos’a sürüklemek isteyenlerin hayallerini hep birlikte gömdük. Dolar fiyatları yükselince fırsatçılar normal olarak ortaya çıkıyor. Dolar fiyatı düşükken alınan ürünler bitmeden yenisi gelmeden dolar arttı diyerek fiyatları tırmandıran şahıslar kurumlar her zaman olacaktır. Dolar fiyatları yükselince iPhone fiyatlarıda tırmanışa geçti. iPhone fiyatları son 1 ay içinde 5500 TL’den 6700 TL’ye çıktı. İsterseniz 10 Bİn TL’ye çıksın. Talep görmedikten sonra fiyatlarını el mahkum düşürmek zorundalar.

Sosyal medyayı da incelediğimizde birçok kişi zaten maddi imkanlardan dolayı iPhone’dan uzak duruyor. 1 ay içerisinde 1200 TL gibi zam rekoru kıran iPhone fiyatı ne zaman düşeceği merak ediliyor.

Dolar fiyatlarını arttığı için ürünlerine zaman yapanlardan alışveriş yapmak ne kadar mantıklı artık gerisini siz düşünün.