Dolar artışından sonra iPhone X 64 GB ve iPhone X 256 GB fiyatları

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Bildiğiniz üzere dolar fiyatları son zamanların rekor fiyatlarını kırmaya devam ediyor. Dolar fiyatları yükselince en çok etkilenen sektör kesinlikle teknoloji sektörü olmaktadır.

Akıllı telefonlar dolar üzerinden alındığı için telefon fiyatlarıda aşırı yükseldi diyebiliriz.

Örnek vermek gerekirse iPhone X modeli son bir ay içerisinde aşırı derece fiyatı artmıştır.

12 Mayıs 2018 tarihinde 5300 TL olan iPhone X 64 GB modeli günüüzde 6199 TL ile 6499 TL arasında satılmaktadır. 14 Temmuz 2018 tarihinde ise iPhone X fiyatı zirve yaparak 6899 TL’ye kadar çıkmıştır. iPhone X 256 GB olan modeli 8 mayıs 2018 günü 6099 TL‘den satılırken bugün 7399 TL ile 7499 TL arasında satılmaktadır.

iPhone X’e 3 ay önce yatırım yapan telefoncular şu an için iyi kar ediyor. Tabi fiyatlar yükselince alımlar düşmektedir. Akıllı telefon almayı planlayanlar dolar düşünce ucuzlayacağı için beklemede kalmayı tercih ediyor. Tabi doların ne kadara kadar düşme ihtimalini kimse kestiremiyor. Daha da fazla artma ihtimalide bulunuyor.