Doğrudan Başlangıç Ayarlarına Giden ve Sistemi Göremeyen Windows 10 Nasıl Düzeltilir?

Windows 10 işletim sistemi dünyada en çok kullanılan işletim sistemidir. Bunun yanı sıra en çok sorunu olan işletim sistemlerinden bir tanesidir. Bu tür işletim sistemleri bilgisayara entegre olarak gelmez. Sıfırdan kurulması ve cihaz üzerinde ana kart yardımı ile çalıştırılması gerekir.

Fakat kurulumda veya açılışta kullanıcılar bir takım sorunlarla karşılaşıyor. Bunlardan biri de Windows 10 işletim sisteminin ana kartı görmeden direkt olarak başlangıç ayarlarına dönmesidir. Bu durumun birkaç sebebi olabilir. Bunlardan ilki işletim sisteminin eksik veya yanlış kurulmasıdır. En belirgin diğer bir sebebi ise ana kartın veya hard diskin arızalı olmasıdır.

Windows 10′ da Temiz Kurulum Nasıl Yapılır?

Windows 10 işletim sisteminde temiz kurulum yapmak için bir Windows 10 CD ve nete ihtiyaç vardır. Yapılması gerekenlerden ilki Windows 10 yok ise ücretsiz olarak Microsoft’un sitesinden indirilmelidir. Daha sonra ise CD üzerine çekilerek cihaza takılmalı ve bilgisayar açılasıya kadar sürekli F1 veya F11 tuşlarına basılmalıdır. Ekrana gelen boot ayarları ile Windows 10 seçilmeli ve kuruluma başlanmalıdır. Bu şekilde kurulum yapılabilir. Kurulum eski sistemin büyüklüğüne göre 1 ila 7 saat arasında sürebilir.

Diskin Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Windows 10 üzerinde sistemin doğrudan başlangıç ayarlarına gitmesinin bir diğer sebebi ise yerel diskin bozuk veya eski olmasıdır. Bir diskin bozuk olması işletim sistemini tamamen felç edebilir. Diski bozuk olup olmadığını anlamak için üçüncü parti yazılımlar kullanılmalı veya disk sesi dinlenmelidir. Solid State Disklerde böyle problemler olmasa da hard disklerin sesi dinlenerek diskin bozuk olup olmadığı anlaşılabilir.

Windows 10 Ürün Etkinleştirmesi Nasıl Yapılır?

Windows 10 sisteminin tüm özelliklerine erişim sağlamak için ürün anahtarı gerekir. Ürün anahtarı Microsoft mağazalarından alınabileceği gibi Microsoft store uygulamasından da alınabilir. Daha sonra ise Masa üstünde bulunan bilgisayarım simgesine sağ tık ve özellikler kısmından en alta inilerek ürün etkinleştirme kısmına gelmek gerekir. Son olarak o kısımda bulunan bölüme kod yapıştırılarak işlem tamamlanır.