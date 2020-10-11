Dijikid 3 teknik özellikleri gerçekten çok detaylı

Bu yazımızda sizlere Dijikid 3 akıllı çocuk saati teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Birçok aile çocuğunu takip etmek istiyor. Kaybetme yada kaçırılma gibi durumlara karşı önceden tedbir almak istemektedir. Teknoloji geliştikçe bu tür olayların önüne geçebiliyorsunuz.

İlk olarak bu telefonda telefon görüşme özelliği bulunmaktadır. Daha önceden belirlediğiniz 15 kişiyi arayabilir. Bu kişiler haricinde kimseyi arayamaz.

Konum takibi özelliği ile çocuğunuzun nerede olduğunu akıllı telefonunuzdan görebilirsiniz. En önemli özelliklerden bir tanesi.

Ayaz izi ve geçmiş konum özelliği ile çocuğunuzun gün içinde nerelere gittiğini görebilirsiniz. Bu özelliği oldukça başarılı buluyoruz.

Elektronik çit özelliği ile sizin belirlediğiniz alan dışına çıktığı zaman telefonunuza bildirim gelecektir.

Acil arama butonu ile siz hızlıca ulaşabilir. Eğer size ulaşamazsa otomatik olarak diğer belirlenen kişileri arayacaktır.

Uzaktan dinleme özelliği sayesinde çocuğunuzun bulunduğu ortamı dinleyebilirsiniz. Dinleme özelliğini kullanırken çocuğunuz bunu farketmeyecektir.

Son olarak suya ve toza karşı dayanıklı olması ile çocuğunuz rahatça kullanabilecektir. Tabi duşa girmek, havuza girmek ve yıkanmak riskli. Garanti dışı kapsamında kalabilir.