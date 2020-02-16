Detayları görün: Galaxy S20 Ultra kamera özellikleri

Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu tanıtıldıktan sonra fotoğraf tutkunları bu modele sahip olmak istiyor. Üstün kamera donanımına sahip olan bu modelin kamera özelliklerine isterseniz kısaca bakalım.

Arka ana kamerası 108 MP çözünürlüğündedir. Evet yanlış duymadınız. Profesyonel bir fotoğraf makinesi kalitesini alabileceksiniz. Optik görüntü sabitleyici bulunuyor.

Arka ana kamera ile şu özelliklere sahip oluyorsunuz.

Portre Modu (Bokeh)

Depth of Field (DOF)

Hızlı Odaklama

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Dual Pixel Kamera

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

Panorama

Otomatik odaklama

Elle Odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Gülümseme yakalama

Zamanlayıcı

0.8μm (2.4μm) Piksel

79° Açılı

Ayrıca arka ana kamera ile 4320p ultra HD 8K video kaydı yapabilyorsunuz. Video çekim özellikleri şöyle;

Coğrafi Konum Etiketleme

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

HDR

HDR10+

Hyperlapse

Odak Takibi

Time-lapse Video Kayıt

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Yüz Algılama

İkinci arka kamera 12 MP çözünürlüğünde ve F2.2 diyafram açıklığındadır. Bu kamera ile aşağıdaki özellikler gelmektedir.

Ekstra Geniş Açı

Ekstra Geniş Açı (120°)

1.4μm Piksel

Üçüncü arka kamera 48 MP çözünürlüğünde ve F3.5 diyafram açıklığına sahiptir. Bu kamera ile aşağıdaki özelliklere sahip oluyorsunuz.

Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)

Optik Zoom (10x)

Otomatik Odaklama

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Telephoto

0.8μm (1.6μm) Piksel

24˚ Açılı

Yukarıdaki özelliklere baktığınızda 10X optik zoom çok etkilemektedir.

Dördüncü arka kamera ile TOF (Time of Flight) 3D özelliği gelmektedir.

Selfie çekmeyi seviyorsanız 40 MP çözünürlüğündeki kamera sizi etkiyecektir. Ayrıca ön kamera ilse 2160p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyorsunuz. F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. Ön kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu

HDR

Sanal Flaş

Sesle Komut

Zamanlayıcı (self-timer)

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Geniş Açılı

Hızlı Odaklama

Otomatik Odaklama

Panorama Selfi

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Seçmeli Odaklama

0.7μm (1.4μm) Piksel

80 Derece Açılı