Detayları görün: Galaxy S20 Ultra kamera özellikleri

Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu tanıtıldıktan sonra fotoğraf tutkunları bu modele sahip olmak istiyor. Üstün kamera donanımına sahip olan bu modelin kamera özelliklerine isterseniz kısaca bakalım.
Arka ana kamerası 108 MP çözünürlüğündedir. Evet yanlış duymadınız. Profesyonel bir fotoğraf makinesi kalitesini alabileceksiniz. Optik görüntü sabitleyici bulunuyor.
Arka ana kamera ile şu özelliklere sahip oluyorsunuz.
Portre Modu (Bokeh)
Depth of Field (DOF)
Hızlı Odaklama
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Dual Pixel Kamera
Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Zamanlayıcı
0.8μm (2.4μm) Piksel
79° Açılı
Ayrıca arka ana kamera ile 4320p ultra HD 8K video kaydı yapabilyorsunuz. Video çekim özellikleri şöyle;
Coğrafi Konum Etiketleme
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
HDR
HDR10+
Hyperlapse
Odak Takibi
Time-lapse Video Kayıt
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Yüz Algılama
İkinci arka kamera 12 MP çözünürlüğünde ve F2.2 diyafram açıklığındadır. Bu kamera ile aşağıdaki özellikler gelmektedir.
Ekstra Geniş Açı
Ekstra Geniş Açı (120°)
1.4μm Piksel
Üçüncü arka kamera 48 MP çözünürlüğünde ve F3.5 diyafram açıklığına sahiptir. Bu kamera ile aşağıdaki özelliklere sahip oluyorsunuz.
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)
Optik Zoom (10x)
Otomatik Odaklama
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Telephoto
0.8μm (1.6μm) Piksel
24˚ Açılı
Yukarıdaki özelliklere baktığınızda 10X optik zoom çok etkilemektedir.
Dördüncü arka kamera ile TOF (Time of Flight) 3D özelliği gelmektedir.
Selfie çekmeyi seviyorsanız 40 MP çözünürlüğündeki kamera sizi etkiyecektir. Ayrıca ön kamera ilse 2160p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyorsunuz. F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. Ön kamera özellikleri şöyle;
Portre Modu
HDR
Sanal Flaş
Sesle Komut
Zamanlayıcı (self-timer)
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Geniş Açılı
Hızlı Odaklama
Otomatik Odaklama
Panorama Selfi
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Seçmeli Odaklama
0.7μm (1.4μm) Piksel
80 Derece Açılı