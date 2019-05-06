D-Smart uyarı kodu 14 hatası ve kesin çözümü

D-Smart uyarı kodu 14 hatası alıyorsanız bu yazımızda çözüme kavuşabilirsiniz. Bizimde başımıza geldi bu sorun ve çok kolay bir yöntem ile hallettik. Biz 2 aydır uyduyu açmamıştık. Galiba bu sebepten olduğunu düşünüyoruz.

D-Smart uyarı kodu 14 hatası aldığınızda yukarıdaki yazıdaki gibi televizyonda mesaj yazacaktır.

Biz ekranda yazan gibi yaptık ve mesaj attık. Mesaja cevap olarak kart eşleşmeniz gerçekleştirmiştir SMS’i geldi. 1 Nolu kanalda beklediğimiz halde yayın gelmedi. Gelmediği için mecburen müşteri hizmetlerinden destek almak istedik.

Müşteri hizmetleri 0850 266 0266 numarasını çevirdik. İngilizce ve arapça yayın yaptıktan sonra teknik destek bölümüne geçiniz. Bu bölümde kart eşleşmesi yapmak istiyorsanız diye bir duyuru alacaksınız. Bu işlemi yaptıktan sonra yayınımız geldi.

Uyarı: Bu arada direk olarak mesaj yöntemini denemeyin. Mesaj göndermenin ücretli olduğunu (0.40 krş) hatırlatırız. Teknik destek kısmından ücretsiz olarak yapabiliyosunuz.