Çözüm: Galaxy telefonum dondu kilitlendi açılmıyor

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Mail ile gelen bir soruda Samsung Galaxy telefonum kilitlendi nasıl reset atabilirim konusunda destek istemiştir.

Akıllı telefonlarınız ne kadar hızlı olsa da yeri geldiği zaman donup kilitlenebilmektedir. Eğer telefonuzun bataryası çıkmayın bir cihaz kullanıyorsanız mecburen zorla yeniden başlatma yöntemini yapmak zorundasınız. Samsung Galaxy telefonlarda genellikle ses kısma ile Güç düğmesine ortalama 7-8 saniye süresinde basılı tuttuğunuzda telefonunuz yeniden başlayacaktır.

Bu yöntemi kullandıktan sonra sık aralıklar ile kilitleniyorsa son yüklediğiniz uygulamaları yada oyunları kaldırmanız gerekmektedir. Belki aralarından bir tanesi sizin telefonunuzu kasabilir. Çok fazla donma yaşıyorsanız telefonunuza bir ccleaner tarzı uygulama yükleyip genel bir temizlik yapınız. Daha sonra virüs tarama uygulaması indirerek bir temizlik yapınız. Genellikle akıllı telefonlar güvenilir kaynaklardan indirilen uygulama yada oyunlardan dolayı kasma ve donma yaşamaktadır.

Samsung Galaxy takılma ile herhangi bir sorunuz olursa bize yaşadığınız sorunu yorum yazarak gönderebilirsiniz.