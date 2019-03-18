Chrome yer imlerini tarayıcıda gösterme

Bu sefer sizlere Google Chrome internet tarayıcısınde sık kullanılanlara eklemiş olduğunuz internet adreslerinizi tarayıcı üzerinde nasıl göstereceğinizi anlatacağız.

Aslında hemen hemen herkes bu yöntemi biliyor fakat gelen bir destek sorusu olduğu için eklemek istedik.

Google Chrome internet tarayıcısı hızlı ve basit olduğu için birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir. Chrome’u ilk kurduğunuzda yer imleri çubuğu otomatik olarak gösterilme özelliği kapalı olarak yüklenmektedir.

Google Chrome Yer imleri çubuğu eklemek için herhangi bir internet sayfası açınız. Sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste butonuna bastıktan sonra Ayarlar sekmesine geçiş yapınız. Daha sonra fotoğrafta da gözüktüğü gibi “Yer imleri sekmesi” butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır. Yeni yer imleri eklemek istediğinizde ise tarayıcınızda bulunan “Yıldız” simgesine bastığınızda mevcut bulunan web adresiniz sık kullanılanlara eklenecektir.