Cep telefonu aramaları hala olmuyor! Sınıfta kaldık

Bugün İstanbul merkezli 13:50’da Silivri açıklarında deprem oldu. Çok şükür can kaybı yaşanmadı.

Fakat teknoloji konusunda sınıfta kaldığımızı rahatlıkla söylebiliriz. Depremden sonra herkes cep telefonuna sarıldı fakat hiç kimse iletişim sağlayamadı.

Yıl 2019 fakat biz depremde alt yapımız kaldırmadı. Bazı GSM operatörleri yoğunluktan dolayı olduğunu söyledi. Böyle afet durumlarında iletişim olmazsa halk arasında daha fazla kargaşa çıkar. Herkes deprem sonrası ailelerine yakınlarına ulaşmaya çalıştığında cep telefonları arama yapmadı. Birçok kişi Wi-Fi internet ağını kullanarak WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden sesli ve görüntülü arama yaparak ulaştı.

Sonuç olarak baktığımızda Allah göstermesin daha büyük bir afet yaşadığımızda telefonlarımızın çalışmayacağını görmüş olduk. İnşallah GSM operatörleri bu olaydan ders çıkartır ve alt yapılarını buna göre düzenler.

Televizyonlarda bas bas şu kadar kapsama alanımız var diye övünenler bu depremde kapsama alanları işe yaramadı.