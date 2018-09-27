Casper VIA A3 Plus kilitlendi! Nasıl yeniden başlatırım

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Casper VIA A3 Plus modeli son zamanların en çok ses getiren modelidir.

Performanslı akıllı telefonlarında kilitlenme olayı pek sık rastlanmıyor fakat virüslü uygulama yada donanımsal sorunlardan dolayı bazen telefonlar kilitlenebilmektedir. Kilitlenme uzun sürdüğü zaman mecburen zorla başlatma yapılması gerekmektedir. Özellikle bataryası çıkmayan telefon modellerinde zorla başlatma yapmanız gerekmektedir.

Casper VIA A3 Plus kilitlendiyse zorla başlatmak için Güç tuşuna 11 saniye basılı tuttuğunuzda otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Not: Zorla yeniden başlatma işleminden sonrada telefonunuz kilitlenmeye devam ediyorsa son yüklediğiniz uygulama yada oyunları kaldırınız. Daha sonra Android Google Play Store’dan bir virüs tarama uygulaması indirerek telefona tarama yaptırınız. Kilitlenmeler bitmediyse fabrika ayarlarına döndürünüz. Eğer sıfırlamadan sonra da kilitlenme oluyorsa artık sorun telefonun kendisinden kaynaklanmaktadır. Servise göndermekten başka çareniz bulunmuyor.