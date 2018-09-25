Casper VIA A3 Plus gizli özellikleri

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Akıllı telefonlarda bulunan sensörler sayesinde günlük hayatınızda telefon ile ilgili olan işleriniz kolaylaşmaktadır.

Bu yazımızda sizlere Casper VIA A3 Plus’ın bazı başarılı gizli özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak telefonunuzdan Ayarlar-(Settings)-Gelişmiş Seçenekler(More settings)-Akıllı Hareketler (Smart Gestures) aktif ediniz. Bu özelliği aktif etmezseniz diğer gizli özellikler çalışmayacaktır.

Akıllı arama özelliği

Bu arama özelliği oldukça rahat bir kullanım sağlıyor. Özellikle araba kullanırken yada arayacağınız kişi bulmak için vaktiniz yoksa bu tam size göre bir özelliktir.

Ayarlar-Gelişmiş Seçenekler-Akıllı Hareketler-Akıllı arama özelliğini aktif ediniz.

Mesaj içeriği sayfasında, kişi bilgileri sayfasında veya arama geçmişi detayları sayfasındayken,

telefonu kaldırıp kulağınıza götürdüğünüzde numarayı otomatik olarak arar. Kişi bilgileri sayfasında birçok numara varsa doğrudan ilk numarayı arar.

AKILLI CEVAPLAMA

Ayarlar-Gelişmiş Seçenekler-Akıllı hareketler-Akıllı cevaplamayı aktif ettiğiniz de telefon çaldığı anda kulağınıza dayadığınızda otomatik olarak çağrı cevaplanacaktır.

AKILLI HAREKETLİ UYANDIRMA MODU

Ayarlar-Gelişmiş Seçenekler-Akıllı Hareketler-Akıllı Hareketli Uyandırmayı aktif ettiğinizde telefon uyku modundayken ekrana aşağıdaki harfleri yaptığınızda otomatik olarak uygulamalar açılacaktır.

c harfi ile Seri çekim özelliği,

e harfi ile E-Posta uygulaması,

m harfi ile Müzik çalar,

o harfi ile Fener açılması,

s harfi ile Selfie modunu aktif hale getirebilirsiniz.

AKILLI TİTREŞİMLİ HATIRLATICI

Bu özellikte oldukça ayrıcalık katmaktadır. Ayarlar-Gelişmiş Seçenekler-Akıllı Hareketler-Akıllı Titreşim Hatırlatıcı modunu aktif ettiğinizde uyku modundayken kaçırdığınız arama ve mesajlar olduğunda telefonu elinize aldığınızda hatırlatma için telefon titreyecektir.

ÇİFT DOKUNUŞ İLE TELEFON UYANDIRMA

Bu özellik ile telefonun uyandırmak için kullanabilirsiniz. Ayarlar-Gelişmiş Seçenekler-Akıllı Hareketler-Çift Dokunuş ile uyandırma modunu aktif ettikten sonra telefon uyku modundayken iki kere ekrana tıkladığınızda telefon uyanacaktır.