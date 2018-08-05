Casper VIA A3 Plus fiyatı ve özellikleri

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Casper akıllı telefon dünyasında etkili modeller üretmeye devam ediyor. Casper’ın yeni modeli Casper VIA A3 Plus resmi olarak tanıtıldı. Kısaca teknik özelliklerine bakalım.

Casper VIA A3 Plus ekran özellikleri: 6.2 inçlik oldukça dev bir ekran bulunmaktadır. Bu ekran 402 PPI Piksel yoğunluğunda ve IPS LCD ekran teknolojisi bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise % 82.77’dir.

Casper VIA A3 Plus batarya özellikleri: Ekran büyük olunca mecburen batarya kapasiteside iyi olmak zorundadır. 3000 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası bulunuyor. 5V/2A hızında hızlı şarj desteği ile 5 dakikalık şarj ile 2 saate yakın konuşma süresi hedefleyebilirsiniz.

Casper VIA A3 Plus kamera özellikleri: 16 MP çözünürlüğünde ana arka kamerası bulunmaktadır. 1080p Full HD video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası ise 5 MP çözünürlüğündedir. Ön kamerası ise 16 MP ve F2.0 diyafram açıklığına sahiptir.

Casper VIA A3 Plus performansı: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6771 chipset yer almaktadır. Grafik işlemcisi ise Mali-G72’dir. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile olamaz. 64 GB’lık dahili depolama hafızası yer alırken ekstradan takacağınız microSD hafıza kartı ile 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecek ve CAT 7 4.5G teknolojisi bulunuyor.

Parmak izi okuyucusu ile birlikte Casper VIA A3 Plus fiyatı tahmini olarak 2699 TL olacak gibi gözükmektedir.