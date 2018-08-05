Casper Excalibur G500 parmak izi kaydetme ve oturum açma

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Bir ziyaretçimiz Casper Excalibur G500 bilgisayarı aldığını ve parmak izi tanıtımı hakkında destek istemiştir.

Oyun tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Casper’ın Excalibur serisi hem oyun hem tasarım yönünden çok iyidir. Parmak izi okuyucu özelliği ile birçok bilgisayarda olmayan özellik bulunmaktadır.

Teknoscrool.com olarak Casper Excalibur G500 modeli bulup parmak izi ekleme adımlarını detaylı ve video ile anlatmak isterdik fakat bu olayı gerçekleştiremedik.

Excalibur G500 kullanım kılavuzunda parmak izi modülü ayarları konusunda bilgileri size aktarmak istiyoruz.

1. Başlat Menüsünden Ayarlar öğesine tıklayın.

2. Hesaplar ve sonra Oturum açma seçeneklerine tıklayın.

3. Bir Windows şifresi eklemeniz gerekir (Şifre altındaki Ekleye tıklayın):

4. Şifreyi ekledikten sonra bir PİN eklemeniz gerekir.

5. Windows Merhaba altında Parmak İzi seçeneğinin altındaki Ayara tıklayın.

6. Sihirbaz sizi parmaklarınızın taranma sürecinde ilerletecektir.

7. Birkaç kez aynı parmağı okuyucudan geçirmeniz istenecektir.

8. Tamamlandığında Kapat tıklayın.

9. Başka bir parmak ekle seçebilirsiniz (bu tavsiye edilir) veya mevcut parmak izi

okumasını Kaldır.

10. Şimdi parmak izinizi taratıp bilgisayarda oturum açabilirsiniz