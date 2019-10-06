Büyüleyici: Galaxy Note 10 Plus Beyaz Clear View Kılıf

Samsung Galaxy Note 10 Plus gibi değerli bir telefon kullanıyorsanız düşme risklerini ortadan kaldırmanız gerekmektedir.

Samsung Galaxy Note 10 Plus modeli 11399 TL gibi bir fiyata sahip olabilirsiniz. Bu telefon için mecburen kılıf kullanmanız gerekiyor. Haliyle bu kadar karizma dolu bir telefonu güzel bir kılıf koruyabilir. Samsung resmi internet sitesinde gezerken Galaxy Note 10 Plus Beyaz Clear View Kılıf çok dikkatimizi çekti.

Kılıfı kullandığınızda bildirimler kenara geliyor. Fotoğrafa ilk baktığınızda bildirim bölümünün koruması yok gibi düşünebilirsiniz fakat koruması mevcuttur. Bu kılıf sayesinde saate bakmak için yada bildirimleri görmek için her defasında kapak açmanıza gerek kalmayacaktır.

Tabi Galaxy Note 10 Plus Beyaz Clear View Kılıf orjinal olduğu için fiyatı 349 TL’den satılmaktadır. Eğer Galaxy Note 10 Plus modeline bu kadar para veriyorsanız bu kılıfıda almanız gerekir diye düşünüyoruz.