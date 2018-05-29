Braun POS hatası nedir? Çözüm yöntemi

Mail hesabımıza yada yorumlardan gelen soruları elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz.

Malesef bazen yoğunluktan dolayı geç cevap veriyoruz. Alper beyin sormuş olduğu soruyu anca cevaplayabildik. Kendisinden özür diliyoruz.

Bir ziyaretçimiz bize Braun marka ateş ölçer kullandığını ve ateş ölçer ekranında POS hatası hatası aldığını ve nasıl düzeltilebileceği konusunda yardım istemiştir.

İlk olarak POS hatasının anlamı Pozisyon hatasıdır. Yani Termometrenin kulaklığı kulağa sağlam bir şekilde yerleştirilmemiş olmasında kaynaklanmaktadır. Çözüm olarak ise Kulaklığın doğru şekilde konumlanmış olmasına ve dengeli bir şekilde durmasına dikkat ediniz. Başlığı değiştirip yeni açıp kapatınız.

Not: Braun ateş ölçer hakkında sormak istediğiniz her türkü konuyu bize yorum yazarak yada mail adresimize gönderebilirsiniz.

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