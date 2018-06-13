BlackBerry KEY2 Silikon Kılıfı çıktı

BlackBerry KEY2 resmi olarak teknoloji tutkunlarına tanıtıldı.

2000’li yılların favori markası olan BlackBerry, akıllı telefon dünyasında Android işletim sistemi ile ses getirmek istiyor.Tuş takımlı tasarımı ile alışılagelmiş akıllı telefon tasarımlarından farklı olarak beğenildi. Fakat en büyük sıkıntı fiyat konusunda yaşanıyor. BlackBerry KEY2 akıllı telefonu ön sipariş alım fiyatına göre kıyaslama yaptığımızda Türkiye satış fiyatı tahminimizce 4250 TL ile 4500 TL fiyat aralığında olabileceğini düşünüyoruz. Bu kadar değerli olunca telefonu kullanırken dikkatli olmanız gerekmektedir.

BlackBerry resmi internet sitesinde KEY2 modeli için silikon kılıf öneriliyor. Telefonu oldukça güzel saran bu kılıf ile telefonu güvenli kullanabilirsiniz. Fakat ekranı korumadığı için mecburen BlackBerry KEY2 ekran koruyucu almanız gerekiyor. Orjinal olarak şimdilik sitelerinde yok fakat diğer üreticilerden gelebilir diye bekliyoruz.

Fiyatından dolayı bu kadar konuşulan BlackBerry KEY2 teknik özellikleri için tıklayın.

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