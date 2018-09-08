BlackBerry KEY2 LE özellikleri ve Türkiye fiyatı

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Bazı akıllı telefon kullanıcıları hem akıllı telefon olsun hem fiziksel klavyesi olsun istemektedir. Eğer bu tarz bir şartınız varsa BlackBerry KEY2 LE imdadınıza yetişiyor. BlackBerry KEY2 cihazının başarılı cihaz olduğunu kanıtladı. Fakat birçok kişi KEY2 modelinin fiyatı konusunda sıkıntı yaşıyordu. İşte bu sırada KEY2 LE modeli size daha uygun bir fiyat etkiketi ile gelecek.

Kısaca BlackBerry KEY2 LE teknik özelliklerine bakalım;

4.5 inçlik 433 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunuyor. Tabi fiziksel ekran boyutu ekran boyutu dışındadır. Fiziksel klavyesi bulunduğu için ekran/gövde oranı yüzde 55.89’dur. Batarya kapasitesi ise 3000 mAh’dır. Bu batarya Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve 36 dakikada yüzde 50 gibi oldukça yüksek doluluk oranına ulaşmaktadır.

BlackBerry KEY2 LE kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 13 MP çözünürlüğünde arka ana kamera ve 12 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunmaktadır. Arka kamera ile 2160p çözünürlüğünde Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. Selfie kamerası ise 8 MP çözünürlüğündedir.

Performans olarak ise 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti bulunuyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 509’dur. 4 GB RAM ile oldukça başarılı bir performans sunmayı hedeflemektedir. 32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takacağınız microSD kart ile kapasitesini 256 GB’a kadar yükseltebilirsiniz.

Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü olarak gelecektir. NFC yer alırken maalesef kızılötesi yer almıyor. 4.5G olarak CAT 6 yer alıyor. Yani saniyede 300 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

Parmak izi okuyucusu ile birlikte mesaj tutkunları için oldukça ideal bir telefon diyebiliriz.

BlackBerry KEY2 LE modeli yurtdışında 399 dolarlık bir fiyat etiketi ile tanıtılacaktır. BlackBerry bu modeli daha genç bir kitleye hedefliyor. Diğer modellerinin aksine farklı renk seçenekleri olacak. 400 dolar Türkiye pazarında 2500 TL’ye alınabilecek oldukça farklı model bulunmaktadır. Bakalım BlackBerry bu fiyat etiketi ile ne kadarlık bir satış rakamı yakalayacak göreceğiz.