BlackBerry Evolve özellikleri

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Bir zamanların en favori ve ulaşması çok zor olan BlackBerry’nin yeni modeli Evolve tanıtıldı. İsterseniz kısaca teknik özelliklerine bakalım;

BlackBerry büyük ekranlı telefon üretme furyasına katıldı ve 5.99 inçlik dev bir IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 403 PPI Piksel yoğunluğunda olduğu için oldukça canlı bir ekranı bulunmaktadır. Ekran büyük olduğu için normal olarak batarya kapaasitesi iyi olması gerekmektedir. 4000 mAh batarya kapasite ile oldukça iyi bir şarj süresi hedeflemektedir. Ayrıca bu batarya Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahiptir.

BlackBerry Evolve kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 MP arka ana kamera ve 13 MP ikinci arka kamerası bulunmaktadır. 1080p FULL HD video kaydı yapabilirsiniz. Özçekim kamerası ise 16 MP çözünürlüğündedir.

BlackBerry Evolve performans özelliklerine baktığımızda 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti bulunuyor. 4 GB RAM ile oldukça akıcı bir kullanım hedeflemektedir.

Dahili depolama hafızası 64 GB’dır. Eğer bu hafıza bana az gelir derseniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

İşletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir. 4.5G ve parmak izi okuyucusu ile birlikte BlackBerry Evolve Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda maalesef net bir bilgi bulunmamaktadır.