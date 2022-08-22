Birçok yöntem ile Huawei P50 Pro ekran görüntüsü alma

Bu yazımızda sizlere Huawei P50 Pro modelinde ekran görüntüsü alma yöntemleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak en çok kullanılan yöntem ses kısma + güç tuşu yöntemidir. Fakat teknoloji geliştikçe markalar kendilerine has ekran görüntüsü alma yöntemleri eklemektedir. En çok tercih edilen yöntem ses kısma ile güç tuşuna ayna anda basma yöntemidir. Tabi farklı yöntemlerde tercih ediliyor.

İlk olarak: Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne giderek Ekran görüntüsü al, Ekran kaydı özelliklerini etkinleştirin.

Ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.

Kayan ekran görüntüsü alma

Kayan ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve “S” harfi çizin.

Ekranın bir bölümünü yakalama

Ekranın bir bölümünün görüntüsünü almak için parmağınızın eklemiyle

ekrana hafifçe vurun ve ilgili bölümü çerçeve içine alın.

Ekran kaydı alma

Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.