Birçok yöntem ile Huawei P50 Pro ekran görüntüsü alma
Bu yazımızda sizlere Huawei P50 Pro modelinde ekran görüntüsü alma yöntemleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak en çok kullanılan yöntem ses kısma + güç tuşu yöntemidir. Fakat teknoloji geliştikçe markalar kendilerine has ekran görüntüsü alma yöntemleri eklemektedir. En çok tercih edilen yöntem ses kısma ile güç tuşuna ayna anda basma yöntemidir. Tabi farklı yöntemlerde tercih ediliyor.
İlk olarak: Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne giderek Ekran görüntüsü al, Ekran kaydı özelliklerini etkinleştirin.
Ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.
Kayan ekran görüntüsü alma
Kayan ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve “S” harfi çizin.
Ekranın bir bölümünü yakalama
Ekranın bir bölümünün görüntüsünü almak için parmağınızın eklemiyle
ekrana hafifçe vurun ve ilgili bölümü çerçeve içine alın.
Ekran kaydı alma
Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.