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BİM Tüm yüzü saran Şnorkel’li Maske

tarafından 9 Haziran 2018 Tarihinde eklendi

BİM aktüel ürünler kapmasında mevsime özel ürünler getirmeye başladı. Yaz sezonu geldi ve okullar tatil oldu.

Artık yüzme sezonu açıldı. Denize gidecekler eksik olan aksesuarlarını tamamlamak istiyor. Tabi en uygun fiyata ve kaliteli ürünü bulmak için araştırmalar devam ediyor.

BİM bu haftaki aktüel ürünlerin arasında Şnorkel’li tüm yüzü kapsayan maske dikkatimizi çekti. Son 1-2 yıldır tüm yüzü saran bu maskeler tercih edilmeye başlandı. Takan kişi görüntüsünden dolayı uzak dursada sonuç olarak rahat ve aktif bir kullanım sağlıyor. Suyun altını daha rahat bir şekilde görebilmektedir. Bu ürüne Şnorkel’de monteli olduğu için ekstradan güç sarf edip Şnorkel’i ağzınızda tutmuyorsunuz. Çift hava akışı ile rahat bir nefes alabilirsiniz. Diğer en önemli özelliği ise aksiyon kamerası takılacak bölümün olmasıdır.

BİM’de tüm yüzü saran Şnorkel’li maske fiyatı 79 TL’dir.

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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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