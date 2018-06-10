Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / BİM Sony CP-V10 özellikleri ve yorumları

BİM Sony CP-V10 özellikleri ve yorumları

tarafından 10 Haziran 2018 Tarihinde eklendi

BİM her zaman olduğu gibi bu haftada uygun fiyatlı etkileyici ürünleri getirmeye devam ediyor.

BİM’de bu hafta Sony’nin Powerbank’ı satılacak. Bu aralar powerbank almayı düşünüyorsanız kesinlikle bu fırsatı kaçırmayın.

Sony CP-V10 10.000 mAh Taşınabilir şarj cihazı özelliklerine kısaca bakalım.

10.000 mAh’lık kapasitesi ile yaklaşık olarak akıllı telefonları 4 kez şarj edebilirsiniz.

Taşınabilir ağırlığı ise 245 gram’dır.

Sony CP-V10 10.000 mAh’lık taşınabilir şarj cihazın içinde Mikro USB çıkmaktadır. 1.5A ile hızlı şarj özelliğide bulunmaktadır.

Sony’nin bu taşınabilir şarj cihazı fiyatını internette karşılaştırma yaptığımızda BİM’in 75 TL’lik fiyatı oldukça iyi olduğunu belirtmek isteriz. Aynı fiyatlara 10.000 mAh’lık başka markaların taşınabilir şarj cihazlarını inceleyebilirsiniz.

Bu arada BİM teknoloji ürünlerini kredi kartına taksitlendirmektedir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir