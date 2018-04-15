BİM Hometech HT8C fiyatı piyasaya göre kıyaslama

Bir ziyaretçimiz bu hafta BİM’e gelecek olan Hometech HT8C tabletin fiyatını değerlendirmemizi istemiştir. Fiyat konusunda önce isterseniz bu tabletin özelliklerine kısaca bakalım;

7.85 inçlik tablet için oldukça iyi bir ekran boyutuna sahiptir. Bu ekran 163 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekrana sahiptir. 3500 mAh’lık bataryası bulunmaktadır. Renk seçeneği malesef bulunmuyor. Sadece Gümüş rengini satın alabilirsiniz. İşlemci olarak baktığımızda ise 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT8321 chipset bulunmaktadır. 1 GB RAM‘i bulunmaktadır. Dahili depolama hafızası 16 GB‘dır. Hometech HT8C microSD kart destekliyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.

Kamera donanımı ise 2 MP arka ve 0.3 MP ön kamerası bulunmaktadır. Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelmektedir. Ayrıca Bluetooth özelliğide yer almaktadır.

Hometech HT8C alınır mı?

Sonuç olarak baktığımızda bu tabletten yüksek performans beklemeyin. Grafik çözünürlüğü yüksek oyunları oynayamazsınız. Oyun için alacaksanız özellikle 10 yaş civarında bir çocuk için almayı planlıyorsanız malesef oyun konusunda sınıfta kalacaktır. Ama internette gezmek için ve sosyal ağları kullanmak için alacağım derseniz sizin için yeterli olacaktır.

Fiyat konusuna baktığımızda ise BİM’in fiyatı internette satılanlara göre daha ucuz olduğunu belirtelim.

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