Bilgisayarıma hangi Notebook soğutucusu almalıyım?

Yaz ayları ile birlikte Laptop’ların işlemci sıcaklıkları oldukça artmaktadır. Özellikle oyun tutkunları yaz döneminde oyun oynarken bilgisayarlarının ısınmasından dolayı çok büyük sıkıntı yaşamaktadır.

Normal olarak bilgisayarlarını soğutmak için kullanıcılar notebook soğutucu almayı düşünmektedir. 19 TL’den başlayıp 499 TL’ye kadar Notebook soğutucuları bulunuyor. Tabi hangisini alayım konusunda çok kararsız kalınmaktadır.

Bu yazımızda sizlere notebook soğutucusu konusunda bilgilendirmek istedik.

İlk olarak notebook soğutucuları tek fanlıdan başlıyor 6 adet fanlı olan modelleri bulunmaktadır.

6 fanlı olan modelleri genellikle oyun oynayanlar tercih etmektedir. Eğer normal bir kullanıcı iseniz 6 fanlı almanıza gerek yok diyebiliriz. Tabi bu iş maddiyata bakmaktadır.

Tek fanlı olan modelleri pek önermiyoruz. Fakat tek pervaneli olup 14 cm’den büyük ise tercih edilebilir.

Aslında sonuç olarak baktığımızda bu iş tamamen maddiyata bakıyor. Ama şunu unutmamanızı öneririz.

Eğer bilgisayarınız yıllardır herhangi bir temizlik görmediyse, termal macun değişimi hiç yaptırmadıysanız, Laptop fanı artık eski gücünde çalışmıyorsa istediğiniz kadar fanlı destek soğutucusu alın bir işe yaramıyacaktır.

Öncelikli olarak bilgisayarınızın genel temizliğini yaptıktan sonra soğutucu alın. Örnek vermek gerekirse termal macunu değişmiş bilgisayarın soğutucusu bilgisayarı yüzde 25-30 derece civarında soğutmaktadır.

6 fanlı alacağınız notebook soğutucusu size en fazla yüzde 5-15 derece aralığında bir soğukluk sağlayacaktır. Bilgisayarınıza bakım yaptıktan sonra çok fazla oyun oynamıyorsanız 2 fanlı orta seviyede bir soğutucu size yeterli gelecektir.

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