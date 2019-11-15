Bilgisayardaki Müzikleri Spotify’a Ekleme

Spotify, müzik uygulamaları arasında günümüzde en çok kullanılan uygulamalardan birisidir.
İçeriğinde Türkçeden Yabancıya, Arabeskten Rock Müziğe, Yerel Müziklerden Küresel çapta yankı uyandıran her çeşit müzik içeriği bulunduran çok işlevsel bir uygulamadır.
İçeriğinde bulunan binlerce-milyonlarca müziğe rağmen istediğiniz içeriklere ulaşamıyorsanız ya da ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız, oldukça kolay bir kaç aşamayla, bilgisayarınızdan uygulamaya birçok şarkı ekleyebilirsiniz. Konserlerde yapılan kayıtlar ve şarkıların remix versiyonları gibi farklı içeriklerine ulaşmakta güçlük yaşasak ta Spotify’da bulunan ‘Yerel Dosyalar’ isimli özellik sayesinde istediğimiz müzik içeriklerini bilgisayar üzerinden Spotify’a ekleyebilmekteyiz.
Premium üyeliğiniz olmasına gerek bulunmaksızın yararlanabileceğiniz bu özellik için aşağıdaki aşamaları takip etmek yeterli olacaktır.
- Spotify’a eklemek istediğimiz müzik içeriğini bilgisayarınıza indirmek ve indirilen içerik/içerikleri tek bir dosyada tutmanız gerekecek. (Bu müzik içeriğini internet üzerinde herhangi bir yerden- telif hakkı olmayan müziklerden- bir mp3 uygulaması aracılığıyla indirebilirsiniz. ) Fakat Spotify’ın yasal olmayan kaynaklardan gelen içeriklere ve yapılan indirmelere izin vermediğini bilmeniz gerekmektedir.
- Spotify’ın masaüstünde kullanılan versiyonundaki Ayarlar menüsü üzerinden “Yerel Dosyalar” seçeneği ile ‘Kaynak Ekle’ bölümünden müzik içerikleri indireceğiniz dosyayı seçmeniz gerekmektedir.
Dosyanın seçilmesine müteakip dosya içerisinde bulunan tüm şarkı içerikleri, sol kısımda bulunan menüde “Yerel Dosyalar” listesine eklenerek burada görünebilmektedir.
- Bu işlemleri yaparak müzik içeriklerinizi artık bilgisayarınızda uygulama üzerinden dinleyebilirsiniz, ancak Android Cihazınızda da dinlemek istiyorsanız birkaç küçük işlem daha yapmanız gerekmekte ve bunun için Sportfy Premium üyeliğine ihtiyacınız bulunmaktadır.
- Öncelikle, yine bilgisayarınızda bulunan Sportfy masaüstü uygulaması üzerinde bir playlist oluşturmanız gerekmektedir. Uygulamada, sol bölümde bulunan menü üzerinde en alt kısımda çalma listesi oluşturma seçeneğine ulaşabilirsiniz.
- Playlistinizi oluşturduktan hemen sonra aynı menü üzerinde bulunan “yerel dosyalar” kısmı üzerine gelerek istediğiniz müzik içeriğinin yanında bulunan üç noktalı menü vasıtasıyla çalma listesine ekle seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.
- Sonrasında ise, oluşturulan yeni çalma listesine kendi seçtiğini müzik içeriklerini eklemeniz gerekmektedir.
- Müzik içeriklerini listeye ekledikten sonra da android cihazınızdaki uygulama ile oluşturulan Playlist’e girerek istediğiniz içerikleri çevrimdışı kullanım için indirerek dinleyebilirsiniz.
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.