Bilgisayardaki Müzikleri Spotify’a Ekleme

Spotify, müzik uygulamaları arasında günümüzde en çok kullanılan uygulamalardan birisidir.

İçeriğinde Türkçeden Yabancıya, Arabeskten Rock Müziğe, Yerel Müziklerden Küresel çapta yankı uyandıran her çeşit müzik içeriği bulunduran çok işlevsel bir uygulamadır.

İçeriğinde bulunan binlerce-milyonlarca müziğe rağmen istediğiniz içeriklere ulaşamıyorsanız ya da ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız, oldukça kolay bir kaç aşamayla, bilgisayarınızdan uygulamaya birçok şarkı ekleyebilirsiniz. Konserlerde yapılan kayıtlar ve şarkıların remix versiyonları gibi farklı içeriklerine ulaşmakta güçlük yaşasak ta Spotify’da bulunan ‘Yerel Dosyalar’ isimli özellik sayesinde istediğimiz müzik içeriklerini bilgisayar üzerinden Spotify’a ekleyebilmekteyiz.

Premium üyeliğiniz olmasına gerek bulunmaksızın yararlanabileceğiniz bu özellik için aşağıdaki aşamaları takip etmek yeterli olacaktır.