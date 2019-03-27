Bilgisayar ve telefonda Facebook yüz tanıma özelliğini kapatma

Bildiğiniz üzere Facebook’ta yüz tanıma özelliği ile giriş bulunmaktadır.

Tabi bazı kullanıcılar bu özellikten dolayı rahatsız olup kapatmak isteyebilmektedir. Bu yazımızda sizlere Facebook yüz tanıma özelliği nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Facebook yüz tanıma özelliği 2018 yılı Aralık ayı civarında hizmete girmiştir. Aslında birçok kişi bu özelliği bilmiyor diyebiliriz. Neyse lafı fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İlk olarak yarlar ve Gizlilik -> Ayarlar -> Yüz Tanıma bölümüne giriyorsunuz. Daha sonra ise Facebook’un fotoğraf ve videolarda seni tanıyabilmesini istiyor musun sorusuna hayır demeniz gerekmektedir. Bu anlattığımız adım akıllı telefonlarda izlenmesi gereken adımlardır.

Aşağıda anlattığımız adımlar ise Bilgisayarda yüz tanıma özelliğini devre dışı bırakma adımlarıdır.

Bilgisayardan Facebook hesabınıza giriş yapınız. Daha sonra Ayarlar menüsünden açıp sol bölümden Yüz tanıma sekmesine tıklıyoruz. Facebook’un fotoğraf ve videolarda seni tanıyabilmesini istiyor musun sorusuna hayır demeniz gerekmektedir.

Facebook yüz tanımayı tekrar aktif etmek isterseniz tekrardan yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.