Yüksek performans için bilgisayarınızın temizliği son derece önemlidir.

Yapmanız gerekenleri adım adım belirleyerek, siz de bilgisayarınızın performansını arttırabilirsiniz. Bilgisayar genel temizliği nasıl yapılır sorusuna verilen yanıt üzerinden, anında siz de bu alanda gerekli şekilde yer alabilirsiniz. Sorun yaşamadan bilgisayarınızın temizliğini yaparak maksimum güç elde etmeniz mümkün olacaktır.

Bilgisayar Donanım Temizliği

Bilgisayarların hızını yavaşlatan en önemli faktör, ne yazık ki donanımdır. Donanımlarda yaşanan sıkıntı, direkt olarak bilgisayarınızın hızını düşürür. Bunun için dönemsel olarak bilgisayarın temizliğinin yapılması gerekiyor. Peki nasıl? İşte detaylar…

Bilgisayar fanı temizleme;

İlk olarak temizleme işleminin yapılması, fanlardan başlar. Sebebi ise bilgisayarın fazla ısınmasına, aksi halde kapanmasına dahi yol açabilecek bir durumdur. Bu sebeple ısı sorununu da çözmek açısından fanlar temizlenmelidir.

Tozların süpürülmesi;

Dikkatli bir şekilde kasanın içinde yer alan parçaların süpürülmesi de sağlanmalıdır. Donanımların en iyi şekilde temizliğinin sağlanması açısından tozlardan arındırılır. Isınma ve diğer sorunların da bu şeklide ortadan kalkması söz konusudur.

Diğer donanım parçalarının temizliği;

Kasa dışında yer alan parçaların temizliğini de yapabilirsiniz. Bilgisayar genel temizliği kapsamında klavye ve diğer ürünlerin de temizliği sağlandıktan sonra bilişsel anlamda yapılacak olan temizlik aşamasına geçebilirsiniz. Bunu değerlendirip, işlemlerinizi gerçekleştirin. Sunulan bilgilere göre hareket ederek, kolayca temizleme yapabilirsiniz.

Bilgisayar Yazılım Temizliği

Yavaş çalışan bilgisayarınıza format atmadan da hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ise kullanılmayan ya da bilgisayara zarar veren programların kaldırılması işlemi önemlidir. dilerseniz direkt olarak bilgisayarda virüs taraması yaparak, temizleme işleminin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini de sağlayabilirsiniz. Sorun yaşamadan işlemlerin gerçekleşmesini sağlayacak olan bu seçenek de bilgisayarın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayabilir. Değerlendirip, bu alanda sunulan seçenekler üzerinden bilgisayarınızın kullanımını sağlayın. Hem güvenli hem de hızlı şekilde bilgisayarınız çalışır. Bilgisayar hızı için temizlik aşamasında silinmesi gereken dosyalar hem C hem de D sürücüsünün temizliği gibi aşamaları tamamladıktan sonra bilgisayarınızın eski hızına kavuşması da sağlanmış olacaktır. Değerlendirip temizliği kolayca yapmanız mümkün.