Ben oyun hastasıyım bana göre telefon hangisi?

Xiaomi Poco F2 Pro modeli üst segment teknik özellikleri ile teknoloji tutkunlarını cezbediyor.

Teknoscrool.com olarak Xiaomi kullanıcısı olduğumuz için bizimde ilgimizi oldukça çekti.

Kısaca Xiaomi Poco F2 Pro teknik özelliklerine bakalım;

6.67 inçlik AMOLED ekranı ve 395 PPI Piksel yoğunluğu ile oyunlarda oldukça güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Bu teleofnu 4700 mAh’lık bir batarya destekliyor. 30 W gücünde hızlı şarj özelliği var. Poco F2 Pro kamera özelliklerine baktığımızda ise 64 MP arka ana kamerası bulunuyor. İkinci arka kamera 13 MP, Üçüncü arka kamera 5 MP ve dördüncü arka kamera 2 MP çözünürlüğündedir. Selfie kamerası ise 20 MP’dir. Poco F2 Pro performansı nasıl diye merak ediyorsanız 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 chipset bulunuyor.

Yani bulabileceğiniz en iyi yonga setidir. 8 GB RAM ile performans canavarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 256 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. MicroSD hafıza kartı maalesef takılmıyor.

Xiaomi Poco F2 Pro fiyatı ise 7999 TL civarlarında internet üzerinden alabilirsiniz.

Sonuç olarak baktığımızda bu telefon tam fiyat performans ürünüdür. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız bu telefon sizi asla yarı yolda bırakmaz. Aynı donanıma sahip başka markaların modellerine baktığınızda arada 3-4 bin TL’lik fark görebilirsiniz.