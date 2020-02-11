Asus Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Asus ürünlerine sahip kullanıcıların kullanmış olduğu ürünün garanti süresini ve garanti servisinde olan ürünün güncel durumunu öğrenebilmek için Asus garanti sorgulama yapılır.

Asus Garanti Sorgulama İçin Yapılması Gerekenler

Birçok ürünü bulunan Asus firmasının telefon, bilgisayar ve tablet modellerinin herhangi bir teknik sorununda Asus garanti servis noktalarından bir tanesine götürülmesi yeterlidir. Aynı zamanda Asus garanti sorgulamanın nasıl yapılacağını, kullanıcının kullanmış olduğu Asus ürününün garanti kapsamı içinde olup olmadığını nasıl öğrenileceğini ve Asus garanti servisindeki ürünün takip işleminin nasıl yapılacağı oldukça kolay bir dille anlatılacaktır.

İlk olarak kullanıcının sahibi olduğu Asus ürünün garanti süresini sorgulamak için bazı bilgiler gereklidir. Eğer ki kullanıcı Asus bir telefon modeline sahipse garanti bilgisi sorgusu için ”Seri no” kodu gereklidir.

Ek olarak eğer kullanıcı Asus bir bilgisayar ekipmanına ya da ekran kartına sahipse yine aynı şekilde sahip olunan ürünün ”Seri no” bilgisi ile Asus garanti süresi ve takibi işlemi gerçekleştirilebilir. Kullanıcılar tarafından Asus sorgulama işlemi oldukça kolay bir şekilde yapılabilir.

İkinci olarak kullanıcı tarafından sahip olunan ürünün ”Seri No” bilgisini bulunduktan sonra Asus sitesine gidilerek ASUS>Destek>Garanti Durumu Sorgulama adımlarına tıklanması gerekir. Bu görülen ekranda kullanılan ve sorgulanması istenen ürünün ”Seri numarası giriniz” bölümüne gerekli bilgiyi girdikten sonra anlaşma şartlarını kabul edilip ”Gönder” kutucuğuna tıklanması yeterli olur.

Yeni açılan sayfada sorgulatılan Asus ürününün garanti süresi görülür. Birde Asus ekran kartı, telefon modeli, bilgisayar ve tablet modelleri garantilerinin öğrenilmesi için hepsi aynı sayfadan sorgulandığı için, bütün Asus markasına sahip ürünlerin ”Seri no” bilgisiyle sorgulanmasıyla garanti bilgisi görülür.

Asus Garanti Servisleri Nerelerde Bulunur?

Asus garanti servisleri Türkiye’de sadece İstanbul ve Ankara illerinde bulunur. Asus garanti servisinin, Ankara’da 1 şubesi bulunurken İstanbul’da 2 şubesi vardır. Bu illerde yaşayan kullanıcıların sahip olduğu ürünler garanti kapsamında bulunduğu taktirde bu şube merkezlerine getirilip ürünleri onarım sürecine dahil edilebilir.

Eğer ki kullanıcı çok yoğunsa vakti bulunmuyorsa ve ya farklı illerde ikamet ediyorsa Asus garanti servisine ürün gönderme yolunu tercih edebilir, ilgili kargo ile göndermek istenilen ürün Asus garanti servislerine gönderilir ve böylece merkezlere gidilmesine gerek kalmadan garanti hizmetinden faydalanılır.

Ama bilinmesi gerekir ki Asus firması, kullanıcı kaynaklı ya da kargo şirketinden kaynaklı oluşan bir hasarın karşılanmayacağını belirtir. Garanti servisinde gerekli işlemler sonucunda onarımı sağlanmış ürünler hiçbir ücret istenmeksizin kullanıcıya geri kargo ile gönderilir.

Asus Garanti Takibi Nasıl Yapılır?

Asus garanti servisinde onarım sürecinde olan ürünün güncel durumunu kullanıcı takip edebilir. Asus sitesinde yer alan ”Hizmet numarası veya ürün seri numarası ile kontrol et” bölümüne giderek garanti servisindeki ürünün seri numarasını yazıp gönder butonuna tıklanılır.

Ama bilinmesi gereklidir ki bu yeni açılan sayfada gösterilen bilgiler kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı olup onarımın ne zaman bitirileceğini ya da işlemin durumunu kesin olarak belirtmez. Daha net bir bilgi istenildiğinde kullanıcı tarafından Asus müşteri hizmetleri aranılıp merak ettiği konular ve servisteki ürünün durumu öğrenilebilir.

Ek olarak alınan Asus ürünü mağazadan satın alınmış ise mağazayla iletişime geçilebilir ve kullanıcının sahip olduğu servisteki ürünü hakkında bilgi edinilebilir.