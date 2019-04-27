Gelişen teknoloji ile birlikte artık insanlara ruh haline göre müzik dinleme imkanı sunan uygulamalar mevcuttur. Apple Music ve Spotify bu uygulamaların başında gelmekte. Moraliniz bozukken enerjisi düşük, keyfiniz yerindeyken son derece enerjik müzikleri bu uygulamalar aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Müzik Dinlerken Uyuyakalmak

Müzik günlük hayatımızın içerisinde o kadar derin bir yer almış ki yaptığımız her işin arka planında bir müziğe ihtiyaç duyuyoruz. Günümüzde müzik dinlemeden uyuyamayan insanların sayısı oldukça fazladır. Müzikle bu kadar içli dışlı iken Apple Music veya Spotify benzeri uygulama kullanmamak biraz yadsınabilir. Özellikle gençlerin kullandığı akıllı telefon uygulamalarına bakarsanız müziğin hayatlarında nasıl bir yer aldığını göreceksiniz. Apple Music ve Spotify benzeri uygulamalar binlerce hatta milyonlarca şarkıyı çeşitli alanlara göre kategorize eder ve kullanıcının hizmetine sunar.

Ayrıca dilerse kullanıcı kendi çalma listesini de oluşturabilir. Bu sayede kendi müziğini kendisi seçer. Bu tarz uygulamalar ücretsiz olarak indirilir fakat ücretsiz kullandığınız zaman reklamlara ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalırsınız. Aylık belli bir ücret ödeyerek üyelik satın alabilir ve uygulamayı tam anlamıyla kullanabilirsiniz. Ücret konusunda uygulama tarafından kullanıcılara çeşitli kolaylıklar sağlanır.

Daha çok gençlere hitap eden uygulamalar oldukları için öğrencilere daha uygun fiyatla üyelik alma fırsatı sunarlar. Müzik tarzınız ne olursa olsun kendi tarzınıza uygun şarkı bulabilirsiniz. Çünkü bu tür müzik uygulamalarını rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri sahip olduğu şarkı miktarıdır.

Apple Music ve Spotify için Uyku Zamanlayıcı Nasıl Ayarlanır?

Günün stresini atmak için kafanızı yastığa koyduğunuzda kulaklık ile müzik dinlemek istiyor ve kalktığınızda telefonunuzun şarjının yarıya düştüğünü görüyorsanız bu sinir bozucu olabilir. Fakat bunu önleyebilirsiniz. Müzik uygulamanız (Apple Music, Spotify vb.) çalar durumda iken telefonunuzdan saat uygulamasını açıyorsunuz veya denetim masasından zamanlayıcı kısmına giriyorsunuz. Sayaç sekmesine girerek müziğin ne zaman kapanacağını belirliyorsunuz. Ardından sayaç bitince kısmına dokunmanız gerekiyor.

Sonrasında bu alanın en alt kısmında yer alan çalmayı durdur seçeneğine dokunuyorsunuz. Böylelikle müziğinizi kullandığınız müzik uygulamasında uyku zamanlayıcısı olmaksızın istediğiniz zaman aralığında müzik dinleme ve sonlandırma imkanına sahip oluyorsunuz.