Antivirüs Programı Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikkat edilmesi gereken başlıca hususlardan önemlileri şunlardır: Güvenlik alanında deneyim, performans, ölçeklenebilirlik, maliyet ve teknik destek.

Güvenlik alanında deneyim kavramına baktığımızda, satın alacağımız programı geliştiren şirketin ne zamandan beri bu işle ilgilendiği oldukça önemlidir.

Aynı zamanda bu konuyla alakalı ne ölçüde bir deneyiminin olduğu da önem teşkil etmektedir. Performans durumunun da oldukça iyi olması gerekmektedir. Çünkü mevcut olan güvenlik duvarı insanların internet üzerindeki iletişimini çok fazla yavaşlatıyorsa o programın performansı düşüktür.

Bu yüzden programın oldukça iyi çalışıyor olması lazım ki insanların iletişimini oldukça az yavaşlatsın. Ölçeklenebilirlik ise artan gereksinimler karşısında programın yeni koşullara ayak uydurma potansiyelinin genişletilebilir olmasıdır. Maliyet konusunda uygun fiyata en son sürüme sahip programı seçmeye özen gösterilmelidir.

Teknik destek konusunda aktif olan programlar tercih edilmelidir. Program hata verdiğinde ya da donmalar söz konusu olduğunda programı satın aldığımız şirketten anında destek alabilmemiz gerekiyor.