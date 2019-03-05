Android Telefona Soft ve Hard Reset Nasıl Atılır?

Akıllı telefonunuz aniden dondu veya yanıt vermiyor mu? Çoğu zaman, telefonunuzun yeniden başlatılması sorunu çözebilir.

Ancak, daha ciddi durumlarda, fabrika ayarlarına geri dönmeniz gerekir. Bu işlem Hard Reset olarak bilinir ve bu aynı zamanda cihazınızı birisine satmadan önce yapmanız gereken bir şeydir. Android telefonunuzda hem yumuşak (Soft Reset) hem de sert bir sıfırlamanın (Hard Reset) nasıl yapıldığını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

Android akıllı telefonunuzu nasıl yeniden başlatın

Bazen, telefonlar hiçbir sebep olmadan donar. Bu oldukça sinir bozucu olsa da, genellikle yeniden başlatılarak hızlı ve kolay bir şekilde eski haline döner. Aslında telefonun yeniden başlatılması yumuşak sıfırlanma (Soft Reset) olarak da bilinir. Bu, telefonunuza kararsız kalmış uygulamaların düzelmesine ve basit bazı sorunlarında çözülmesini sağlayacaktır.

Soft Reset sonrasında, tüm fotoğraflarınız, uygulamalarınız ve ayarlarınız bozulmadan kalır, herhangi bir veri kaybınız olmaz.

Soft Reset Nasıl Atılır?

Android cihazda Soft Reset nasıl atılır?

Telefonunuz aniden donarsa, güç düğmesini 30 saniye basılı tutmanız yeterlidir;

İşte Android telefonunuzu kolayca sıfırlamak bu kadar basittir! Ancak, bazen telefonlar hala sorun yaşamaya devam edebilir,ve Soft Reset işe yaramaz. Bu durumda fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekebilir – ancak bu durumda ise, tüm verilerinizi silecek ve uygulamalardaki tüm ayarlarınız ve hesap bilgilerinizde silinecektir ama daha inatçı sorunları çözecek bir yöntem olarak Hard Reset Atmanzı gerekmektedir.

Android akıllı telefonunuzu fabrika ayarlarına nasıl sıfırlayabilirsiniz

Cihazınızı yeniden başlatmak işinizi görmedi ve sorununuz devam mı ediyor? Bu durumda fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini denemelisiniz. Hard Reset olarak bilinen bu işlem aslında telefonunuzu orijinal üretici ayarlarına geri yükleme işlemidir.

Sonradan yaptığınız tüm işlemler, uygulama yüklemeleriniz, resim ve videolarınız, hesap giriş bilgileriniz, Wi-Fi giriş şifreleriniz vb. tüm ayarlar sıfırlanır ve tüm verileriniz silinir ve telefon ilk aldığınız gibi tertemiz bir şekilde ayarlanır.

Hard Reset öncesinde, eğer bir işletim sistemi güncellemesi yaptıysanız, eski sürüme dönmezsiniz. Hard Reset atıldığında Android sürümü geri dönmez.

Bu işlem iki şekilde yapılır, ilki telefon çalışıyor ve ayarlara girilebilir bir durumda ise, buradan yapılırken, diğer yöntem telefon açılmıyor ve ayarlara girme durumu yoksa tuş kombinasyonu ile yapılandır.

Android telefonunuzu Fabrika ayarlarına sıfırlama

Telefona Hard Reset atmak, fotoğraflar,video, uygulamalar, rehberiniz, sms’leriniz gibi kişisel dosyalar da dahil olmak üzere cihazınızın dahili belleğindeki tüm verileri siler. Telefonunuzun tüm verilerini önceden mutlaka yedeklemenizi öneririz.

Android cihaza reset atmanın yolu telefonun marka ve modeline göre, biraz farklılık gösterir, ancak en yaygın yol şu şekildedir.

Telefonunuzun “Ayarlar” menüsünden Yedekleme ve sıfırlama seçeneğini bulun. Ardından dokunun “Fabrika verilerine sıfırlama” seçeneğinden “Telefonu sıfırla” seçeneğine dokunun. Parolanızı girmeniz ve ardından her şeyi Silmeyi onaylamanız istenir. Bu işlem bittiğinde, telefonunuzu yeniden başlaılacaktır. Telefonunuz açıldığında Android sürümü fabrika ayarlarına dönecektir.

Kurtarma Modunda Fabrika ayarlarına sıfırlama Android

Telefonunuz açılmıyorsa ve ayarlar menüseüne ulaşamıyorsanız, ancak telaşlanmayın hala bir seçneğiniz var, telefonu Kurtarma modunda sıfırlamanız mümkün olabilir. Bu modda telefon tuş kombinasyonu ile sıfırlanır.

İlk seçenekte olduğu gibi, bu yöntemde aynı sonucu verir ve tüm verileriniz silinir, bu sebeple bu işleme de başlamadan önce verilerinizi yedekleyiniz.

Bu yönergelerde telefonun marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir ama genel olarak benzer şekilde yapılır ve cihazınıza şu şekilde Hard Reset atabilirsiniz.

Hard reset işlemine başlamadan önce şarjınızın %50 üzerinde olmasına dikkat ediniz.