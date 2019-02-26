Android Telefon veya Tabletinizden Silinmiş Videoları Nasıl Kurtarırsınız?

Android bir telefondan silinen bir Video, resim ya da dosya nasıl geri kurtarılır? Bu yazıda bunun en kolay ve basit yöntemini sizlere anlatacağız. Belki de birçok kullanıcının başına gelen bir durumdan ve çözüm yolundan bahsetmek istiyoruz. Yanlışlıkla videoları telefonunuzdan silmek herhalde çok kolaydır.

Biran için yaşanan dikkatsizlik sonrası, en güzel anlarınızın olduğu bir videoyu silmeniz olası bir durumdur. Ancak bu durumunda elbette kolay bir çözümü bulunur, bu yazıda size en kolay şekilde Video kurtarmanın yolu adım adım anlatılmaktadır.

Sonrası ise, panikle sildiğiniz bu videoyu nasıl geri alabileceğinizi araştırmaya başlarsınız. Ancak çok panik yapmanıza gerek yok, doğru bir uygulama ile silinen videolarınızı kolaylıkla geri alabilir ve kurtarabilirsiniz.

Cihazınızdaki yanlışlıkla sildiğiniz videoları ve diğer silinmiş dosyaları almanıza olanak tanıyan Android için bir kök uygulaması olan DiskDigger’dir.

DiskDigger ile Silinen Videoları Kurtarma

Aşağıdaki işlem adımlarını uygulayarak, silinen videoları kolaylıkla geri alabilirsiniz. İşleme başlamadan önce belirtmemiz gereken nokta, telefonunuzun kök erişiminin açık olması yani cihazın Root’lu olması gerekmektedir.

Eğer cihazınız Root’lu değilse, bu işlem için fazla teknik bilginiz de yoksa kendiniz Root’lama işlemini yapmayınız ve bu konuda uzaman olan birinden yardım istemeniz kesinlikle önerilir.

Google Play Store’a gidin ve ” DiskDigger ” ifadesini arayın, uygulamayı bulun ve yükleyin. Dilerseniz yazımızın sonunda Google Play indirme linki yer almaktadır.

Uygulamayı kurarken istenen izinler biraz çok gelebilir, ancak kurtarma işlemlerini yapabilmesi için uygulamanın tüm kök dosyalara erişiminin sağlanması için bu izinlere ihtiyacı vardır.

DiskDigger’ı başlattığınızda, karşınıza çıkan uygulamanın ücretli sürümünün satın alma opsiyonuna ait bir bilgidir. Ama sizin video dosyası kurtarmak için bir satın alma yapmanız gerekmez. Uygulamanın Pro sürümü belgeler ve müzik dosyalarını kurtarma seçeneklerini içermektedir.

Bu işlem adımını da geçtikten sonra, kendinizi uygulamanın ana ekranında bulacaksınız. Bu kısımda ise, üst bölümde Root’lu olmayan cihazlar için, alt kısımda ise, Rootsuz cihazlar için dosyalarınızı listeleyen bölümler bulunur.

Kurtarmak istediğiniz videolarınızın olacağı dizini bulun ve dokunun. Aranacak dosyaların bir listesini içeren yeni bir pencere açılacaktır.

Sildiğiniz video türünü seçin veya tüm video türlerini işaretleyin. İşiniz bittiğinde, başlamak istediğinizi onaylamak için Tamam’a dokunun.

DiskDigger, seçilen formatlarla eşleşen silinmiş dosyalar için seçtiğiniz dizini taramaya başlayacaktır.

Dizinin yani verilerinizin boyutuna bağlı olarak bu işlem uzun zaman alabilir. Uygulamanın dizini taramasını beklemek durumundasınız, bu işlem adımını hızlandırmanın bir yolu bulunmaz.

Ancak disk taraması yapılırken, cihazınız yavaşlıyorsa, tarama işlemini duraklatabilir ve daha sonra devam edebilirsiniz.

DiskDigger tarama işlemini tamamlandığında, cihazınızda kurtarılabilir bir video dosyası bulup bulamadığını size bildiren bir pencere açar, bu pencerede dosyaları görmek için Tamam’a dokunun.

Burada video formatlarını da seçebilirsiniz, video formatı olan *.MP4, HEIC ve HEVC formatlarını seçerek işaretleyiniz.

Kurtarmak istediğiniz dosyaların yanındaki onay kutularına dokunun, ardından ekranda alt kısımda “Recover” Kurtar düğmesine dokunun.

Kurtarılacak olan dosyalar için, uygulama, dosyalarınızı nereye kaydetmek istediğinizi soracaktır. Kurtarılan videoları hangi seçeneği kullanarak, kaydedeceğiniz konusunda kullanabileceğiniz üç ana seçenek bulunmaktadır.

Bu seçeneklerden ilk seçenek kurtardığınız Video dosyasını kolaylıkla dâhili telefon belleğine ya da SD kartınıza kopyalamanızı sağlar.

DiskDigger ile Kurtarma Seçenekleri

Android: Videoyu Android cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Bu durumda dosya, silinmeden önceki dosya konumuna kopyalanır. Bu aşamadan sonra SD kartınıza taşıyabilir veya seçtiğiniz herhangi bir yere kopyalayabilirsiniz.

Çevrimiçi Dosya Depolama: DiskDigger’ın kurtardığınız videonuzu Dropbox’a, Google Drive’a veya farklı bir bulut depolama alanına gönderebilirsiniz.

Masaüstü veya Sunucu: Çok fazla kullanılmasa da, kurtardığınız dosyayı masaüstünüze veya sunucunuza FTP yoluyla gönderebilirsiniz.

Google Play İndirme Linki

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.defianttech.diskdigger&hl=tr