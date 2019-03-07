Android için iMessage: Nasıl Kullanılır ve Kullanılır?

iMessage uygulaması iPhone için kullanılan yerleşik bir uygulamadır. Bu uygulama işletim sistemine gömülü olarak gelir ve Apple sunucuları tarafından yönetilen bir standart uygulamadır.

iPhone ve Android arasındaki temel farklardan birisi de Android cihazlar için iMessage servisini kullanmanız direkt olarak mümkün değildir.

Ancak mobil teknoloji için özellikle de hemen her şeyin bir şekilde çözüm yolunun bulunmasının mümkün olması sebebiyle bu durum değişebilir ve iMessage hesabınızı Android cihazdan yönetebilir ve kullanabilirsiniz.

İMessage’ı Neden Android Üzerinde Kullanılamaz?

İMessage’ı Android işletim sistemi ile çalışan cihazlarda kullanılamaz, çünkü kullanıcıların iMesage üzerinden gönderdikleri mesajlar, Apple’ın sunucuları aracılığıyla gönderilir ve mesajları cihaza sabitleyen özel bir uçtan uca şifreleme sistemi kullanır.

Bu sebeple mesajlar şifreli olduğundan, iMessage ağı yalnızca mesajların şifresini çözmeyi bilen cihazlar tarafından kullanılabilir. Bu durumda da Apple cihazları haricinde bir cihazın bu mesajları okuması veya göndermesi mümkün olmaz.

Bu sebeple Google Play mağazasında iMessage isimli bir uygulama aradığınızda bulamazsınız, bu uygulama sadece iOS ve macOS tabanlı işletim sistemlerinde çalışan bir uygulamadır.

İMessage’ı Servisini Android Cihazda Kullanmak

Ancak bu demek değil ki, iMassage hizmetini Android tabanlı bir cihazda kullanamayacaksınız, bunun bir yolu elbette var. Android cihazda iMessage uygulamasının kontrolü sağlayan üçüncü parti bir yazılım sayesinde yapabilirsiniz.

Android cihazda bu amaçla kullanmanız gereken “ weMessage” isimli uygulamadır. Ancak WeMessage uygulamasını kullanmak için bazı bileşenlere ihtiyacınız vardır.

İlk olarak gereken bileşenler iMessage hesabıdır, buda muhtemelen mevcut Apple kimliğinizdir.

Android OS 5.0 (Lollipop) veya daha yüksek sürümlerini çalıştıran bir Android telefon.

Android telefonunuzda yüklü weMessage uygulaması.

WeMessage iMessage’ı Android’de Kullanmanıza Nasıl İzin Verir?

weMessage uygulaması Android için, iMessage ağı üzerinden mesajları yönlendiren bir programdır. Bu, tüm mesajlarını weMessage uygulaması üzerinden gönderirken, Apple şifrelemesini kullanarak Android cihaz üzerinden iMessage’a iletilmesi sağlar.

İMessage’ı Android İçin Kullanmak için weMessage Nasıl Kurulur?

Android bir cihazda iMesaage kullanmaya kararlıysanız, weMessage, uygulamasını kurmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir, ancak uygulamanın kurulumu biraz zahmetlidir ve biraz da teknik bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Aynı zamanda bir Mac bilgisayarda bulunan mesajların Android telefona yönlendirme yaparak kullanabilmenizi sağlar. Aşağıdaki youtube Videosunu izleyerek bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.