Android 9.0 Pie güncellemesi alacak telefon modelleri netleşiyor

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcılarının ülkemizde sayısı oldukça fazladır.
Yeni bir model aldığınızda acaba yeni çıkacak olan Android güncellemeleri alabileceğiz soruları hep kafada yer almaktadır.
Telefon kullanıcıları benim akıllı cihazım Android 9.0 Pie güncellemesi alacak mı diye merak etmektedir. Aslında bu sorunun cevabını vermek çok kolay olacaktır. Yeni model amiral gemisi modeller bu Android 9.0 Pie güncellemesi alacaktır.
Samsung markasının son 2 yıl içerisinde çıkan amiral gemisi modelleri Android 9.0 Pie güncellemesi alacak. Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8 güncellemeyi alacaktır.
LG’nin amiral gemisi modelleri LG V30, LG V20, LG G6 Android 9.0 Pie sürümüne kavuşacak.
General Mobile markasının GM 8 ve GM 6 modeli güncelleme alabileceğini düşünüyoruz.
Huawei
Huawei P10
Huawei Mate 10
Honor 9
Honor View 10
Huawei Mate 9
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P20 Lite
Xiaomi
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Black Shark
Yukarıda yazan telefon modelleri kesin alıp almayacağı konusunda resmi bir açıklama yoktur.