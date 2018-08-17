Android 9.0 Pie güncellemesi alacak telefon modelleri netleşiyor

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Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcılarının ülkemizde sayısı oldukça fazladır.

Yeni bir model aldığınızda acaba yeni çıkacak olan Android güncellemeleri alabileceğiz soruları hep kafada yer almaktadır.

Telefon kullanıcıları benim akıllı cihazım Android 9.0 Pie güncellemesi alacak mı diye merak etmektedir. Aslında bu sorunun cevabını vermek çok kolay olacaktır. Yeni model amiral gemisi modeller bu Android 9.0 Pie güncellemesi alacaktır.

Samsung markasının son 2 yıl içerisinde çıkan amiral gemisi modelleri Android 9.0 Pie güncellemesi alacak. Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8 güncellemeyi alacaktır.

LG’nin amiral gemisi modelleri LG V30, LG V20, LG G6 Android 9.0 Pie sürümüne kavuşacak.

General Mobile markasının GM 8 ve GM 6 modeli güncelleme alabileceğini düşünüyoruz.

Huawei

Huawei P10

Huawei Mate 10

Honor 9

Honor View 10

Huawei Mate 9

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Xiaomi

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Black Shark

Yukarıda yazan telefon modelleri kesin alıp almayacağı konusunda resmi bir açıklama yoktur.