Anahtarlık şeklinde taşıyabileceğiniz powerbank modelleri

Akıllı telefonların şarjları kısa sürede bittiği için Powerbank ihtiyacı bulunmaktadır. Büyük kapasiteli powerbank istediğiniz zaman maalesef taşıması zorlaşmaktadır. Biz sizlere bu yazımızda anahtarlık gibi yanınızda taşıyabileceğiniz iki powerbank modelinden bahsetmek istiyoruz.

Aşağıdaki powerbanklar telefonu yüzde 100 şarj yapmaz ama sizin ihtiyacınızı görecek kadar şarj süresi sağlamaktadır.

Codegen IF-26 PowerX 2600

Bu powerbank 2600 mAh’lık bakasiteye sahiptir. 1 adet çıkışı yer almaktadır. 9 cm yüksekliğinde ve 3 cm genişliğindedir. İnternette bu model 19 TL civarlarında satılmaktadır.

S-link IP-725

Bu modelde 2500 mAh’lık batarya kapasitesine sahiptir. 1 adet çıkış bulunuyor. 4 farklı renk seçeği mevcut olması eşdeğerlerine göre farklılık yaratmaktadır. Kırmızı, mavi, Siyah ve Yeşil renk seçenekleri mevcuttur. 9.8 cm yüksekliği bulunuyor. İnternette 25 TL civarlarında satılmaktadır.

Tekrar hatırlatmak isteriz. Bu powerbank modelleri telefonu tam doldurmaz. Ama sizi zor durumlardan kurtaracak, en az yüzde 40 civarlarında telefonu doluluk oranına ulaştırabilir.