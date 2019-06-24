Aliexpress alışverişlerine vergi

Yurtdışı alışverişi artık bitti diyebiliriz. Önceden yurtdışından alınan düşük ücretli ürünlere herhangi bir vergi verilmiyordu.

Fakat yurtdışı sitelerinden yapmış olduğunuz her ürüne vergi geldi. İsterseniz ufak bir anahtarlık alın, isterseniz bir çift düğme alın vergisini veriyorsunuz.

Örnek vermek gerekirse Aliexpress’den 8.49 TL’ye vermiş olduğumuz bir anahtarlık siparişi vardı. 22 günden teslim edildi. Ama 7.5 TL vergi ödedik. Bu anahtarlıktan iki adet sipariş etmiştik. İki kez vergi alındı. İnternetteki yorumlara baktığımızda 250 TL’lik ürüne 167 TL vergi, 119 TL’ye alınan bir kulaklığa 83 TL gibi vergi ödendiği yazıyor.

Sonuç olarak yurtdışı sitelerinden alışveriş yaparken en ufak bir ürüne vergi ödeyeceğinizi unutmayınız. Eğer 22 euro’yu aşan ürün olursa vergi oranınız oldukça yüksek olacaktır.

Tabiki yurtdışından gelen ürünlere vergi ödememiz gerekiyor. Ama makul oranlarda olsa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Özellikle 10-20 TL civarlarındaki ürünlere yüksek vergi vermek kullanıcıları rahatsız ediyor.

Vergi oranları bu şekildeyken Türkiye’de fiyatlar daha da arttı diyebiliriz. Zaten ülke sınırları içinde 3 TL’lik Aliexpress’ten alınan ürünü 20 TL’ye satanlar fiyatı daha çok yukarı çekmeye başladı.

Kıyaslama: Aliexpress’te 149 TL olan kapı güvenlik kamerası ülke sınırları içinde 499 TL’ye satılıyor. Normal olarak bu ürünü almak isteyenler yurtdışını tercih ediyordu. Kıyaslama örneklerini verdikçe verebiliriz ama tek örnek yeterli diye düşünüyoruz.