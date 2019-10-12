Alcatel Move Time SW10 Çocuk Saati İncelemesi

Akıllı saat modelleri yavaş yavaş özelleştirilmeye başladı. Kullanım amacına göre farklı şekilde kategorilendirilen akıllı saatler görüyoruz.

Son dönemde en çok ilgi çeken modeller ise çocuklar için kullanılan akıllı saatler. Çocuğunuzu sürekli olarak takip etmenizi sağlayacak olan akıllı saat modellerinden birisi de Alcatel Move Time SW10 akıllı saati.

GPS sistemi sayesinde çocuğunuzun konumuna istediğiniz an ulaşmanıza olanak sağlayan akıllı saat modelinin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Alcatel Move Time SW10 Tasarımı

Çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir saat olan Alcatel Move Time SW10, buna göre özelleştirilmiş bir tasarımla geliyor. Mavi ve turuncu olmak üzere iki farklı kordon rengi bulunan akıllı saat, yine iki farklı kasa rengi de sunmakta. Bunun dışında kare şeklinde bir ekranın sunulduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca darbelere dayanması açısından gövde malzemesinin plastik, kordonların da silikon olduğunu ekleyelim.

Ölçüler: 40 mm en X 40 mm boy

Ağırlık: 22 gram kordonsuz ağırlık.

Renkler: Turuncu ve Mavi

Alcatel Move Time SW10 Donanımı

Bir akıllı saat için yeterli teknik donanıma sahip olan Alcatel Move Time SW10 modelinin içerisinde MediaTek MT2502C işlemcileri bulunuyor. Söz konusu işlemcilerle beraber 8 MB RAM miktarı da sunulmuş durumda. Hem RAM hem de işlemci, saatin işlevleri için yeterli. Depolama alanı kısmında ise 16 MB gibi bir seçenek var.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman da 0.95 inçlik bir panel karşımıza çıkıyor. 0.95 inçlik ekran panelinde sunulan çözünürlük değeri 96X94 piksel. Ekran teknolojisi OLED.

Tüm bu özelliklerin dışında saat içerisinde Nano SIM kartı kullanılıyor. Konum izleme, arama yapma gibi işlevleri bu SIM üzerinden sağlıyorsunuz. Özellikler kısmında son olarak bataryadan söz edelim. Alcatel Move Time SW10 akıllı saat uzun süre şarj dayanma süresi odaklanarak geliştirilmiş bir saat. Saatin içerisinde 370 mAh değerinde bir batarya var. Kullanıma bağlı olarak değişmekle beraber, saatin 4 güne kadar kullanım imkanı sunduğunu söyleyelim.

Dayanıklılık

Söz konusu bir çocuk saati olunca, dayanıklılık öne çıkıyor. Saatin düşmelere karşı korunaklı olduğunu belirterek başlayalım. Dayanıklılık konusunda asıl merak edilen ise suya ve toza karşı dayanıklı olup olmadığı. Neyse ki bu modelde de IP65 sertifikası var ve suya, toza karşı koruma sunuluyor.

Saatin Özellikleri Neler?

Gelelim işlevsel özellikler kısmına. Çocuk saatlerinde yer alan ana özellik GPS konum izleme özelliği, bu saatin ilk artısı. Saati bağlayacağınız uygulama sayesinde, akıllı telefonunuzdan çocuğunuzun nerede olduğunu anında görebiliyorsunuz. Bunun dışında sesli aramalar yapabiliyorsunuz. Yine mesaj gönderme ya da ileti gönderme özellikleri de var.

Saat üzerinde yer alan SOS tuşu ise, acil durumlar için kullanılıyor. Bu tuşa basıldığı zaman, hem listede yer alan aile üyelerine arama gönderiliyor hem de konum atılıyor. Bunun dışında anlık konum takibi, bölge sınırlaması, alan uyarısı gibi özellikler de mevcut.

Alcatel Move Time SW10 Fiyatı

Tüm bu özelliklerle beraber ülkemizde de satılan akıllı saatlerin fiyatı ise 500 TL ile 600 TL arasında değişiklik göstermekte.