Alcatel 1 teknik özellikleri

Uygun fiyat ile gelecek olan Alcatel 1 tanıtıldı. İsterseniz Alcatel 1 teknik özelliklerine bakalım;

5.0 inçlik ideal bir ekran boyutu bulunmaktadır. Bu ekran 215 PPI Piksel yoğunluğundadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 71.36’dır.

Bu telefonu 2000 mAh’lık bir batarya destekliyor. Bu batarya 17 saat aktif konuşma süresi sağlamaktadır.

Performans özelliklerine baktığımızda ise 1.28 Ghz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti bulunmaktadır. 1 GB RAM’in olduğunu da hatırlatalım. 8 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken, microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 32 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Alcatel 1 modelinde 5 megapiksellik arka ana kamera ve 2 megapiksellik bir ön kmaera bulunmaktadır.

İşletim sistemi Android 8.1 (Oreo GO Edition) ile yüklü olarak gelmektedir. Alcatel 1 Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktadır. Fiyat konusunda ise malesef net bir bilgi yok. Alcatel 1 telefonu tercih edecek kişiler yüksek çözünürlüklü oyun oynayanlar sıkıntı yaşayacaktır. Fakat internette sörf yapmak ve sosyal medya uygulamalarını kullanmak için birebir telefon diyebiliriz.

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