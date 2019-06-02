Akıllı Telefonlarda Kamera Sesi Nasıl Kapatılır?

Akıllı telefonlarda kamera sesi kapatma aslında her akıllı telefon sahibi için öğrenilmesi gereken bir detaydır. Kamera sesinin ve hatta telefon sesinin dahi duyulmaması gereken ortamlarda, yaptığınız çekim sonucunda ortamda büyük bir yankı uyandıran kamera sesi, çok basit bir şekilde kapatılabilir. Bu sayede anlık çekimleriniz daha güvenli ve ortamın ambiyansını kaçırmadan gerçekleşebilir.

Kamera Deklanşör Sesini Kapatma Android ve iPhone

Sadece kamera uygulamasında değil, telefonunuzda yer alan alarm harici her uygulama, telefonunuzun sessiz modunda olması durumunda herhangi bir ses çıkarmazlar. Gerek telefon ses seviyesini belirleyen tuşlarla gerekse İphone sessiz tuşuyla, telefonunuzu sessiz moda alabilir Akıllı telefonlarda kamera sesi kapatma olayını çözüme kavuşturabilirsiniz.

Akıllı telefon kamera deklanşör sesini kapatma konusunda telefonu sessize almak en basit yöntem olarak bilinirken, kamera ayarlarıyla da bu sesten sonsuza kadar kurtulmanız mümkün olur. Bununla birlikte hem Play Store hem de App Store üzerinde yer alan deklanşör sesi kapatma uygulamalarıyla da sorununuzu çözüme kavuşturabilirsiniz.

Peki, kamera ayarlarından telefonun deklanşör sesi nasıl kapatılır?

Kamera Ayarlarıyla Deklanşör Sesini Kapatma

Akıllı telefonlarda kamera sesi kapatma olayı sessiz tuşlarıyla uğraşmadan veyahut uygulamalara bulaşmadan kolaylıkla çözülebilir. Tek yapmanız gereken telefonunuzun kamera uygulamasına girmek, ardından kamera ayarları/ seçenekleri kısmına tıklamak. Genelde bu kısım bir çark simgesiyle gösterilir. Bu kısma girmenizin ardından “Deklanşör Sesi” bölümünü bulup, “Kapalı” hale getirerek telefonunuzun kamera sesini tamamıyla kapatabilirsiniz.