Akıllı Telefonlar ve Virüs Temizliği

Günlük hayatta elimizden düşürmediğimiz, en çok kullandığımız elektronik alet akıllı telefonlarımız. Peki kendimizden dahi sakındığımız bu telefonları nasıl dezenfekte ederiz? Üreticiler, telefonların anti-bakteriyellerle temizlenmesinin garantisini verir. Yapılan bir araştırmaya göre kullandığımız telefonlar tuvaletlerden tam15 kat fazla bakteri barındırıyor. Bakalım neyi yapmalıyız? Neyi yapmamalıyız?

Telefonlarımızı Neden Temizlemeliyiz?

Virüsün telefonlarımıza bulaşmasının iki seçeneği var. Hasta olan biri öksürdüğü zaman. Bir diğeri ise; kapı kollarına, asansör düğmelerine ve buna benzer yerlere dokunduğumuz zaman. Bir enfeksiyon yerine dokunduktan hemen sonra ellerinizi dezenfekte etmeden akıllı telefonunuzu tutarsanız virüsün telefon yüzeyine geçme ihtimalini arttırmış olursunuz. Bununla birlikte dışarıdan geldiğimizde telefonumuzu dezenfekte etmek sağlıklı olacak. Çünkü telefonu yüzümüze kulağımıza dair götürüp, kullandığımızı unutmayalım.

Akıllı Telefonları Virüsten Korumanın Alternatif Yöntemleri

Kimyasal dezenfekte sizin için uygun değil mi? Öyleyse bunlara göz atın. Örneğin; ultraviyole ile ışınlama. Bununla birlikte dışarı çıktığımızda kapalı plastik bir torbaya koyabilir. Geldiğimizde torbayı atabiliriz. İşlemin şık olmadığının farkındayız ancak sağlığımız önceliğimiz olduğundan göz önünde bulundurulabilir.