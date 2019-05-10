Akıllı Telefon: Mesaj klavye’sinde rakamları gösterme

Akıllı telefon sıfır aldıysanız birçok ayarı size kapalı olarak gelmektedir. Buna örnek olarak Google klavyesini kullanan telefonlarda mesaj yazma ekranında rakamlar ilk olarak gözükmemektedir. Rakamları kullanmak için fazladan tuşa basmanız gerekiyor. Fakat sürekli olarak rakamları mesaj klavyesinde her seferinde gösterme şansınız bulunmaktadır.

Telefon klavye’sinde rakamları göstermek istiyorsanız birkaç basit işlem yapmanız gerekmektedir.

İlk olarak mesaj ekranına girip klavye’yi açınız. Normal mesaj yazacakmış gibi. Aşağıdaki resimde anlatılanı yapınız.

Yukarıdaki işlemden sonra “Ayarlar” bölümü açılacaktır. Aşağıdaki resimdeki gibi seçeneği aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Bu kısımda Tercihler’e giriş yaptığınızda “Rakam Satırı” bölümünü aktif etmeniz yeterli olcaktır.

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