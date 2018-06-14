A101’den Piranha Gaming Klavye ve Mouse

A101 uygun fiyatlar ile alternatif ürünleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

Bu sefer A101 oyun tutkunlarını cezbedecek ürünler getiriyor. Tabi sadece oyun akseuarları getirmiyor. Çocuklar için karne hediyeleri ve babalar günü için güzel ürünler getirmektedir.

Yazımızın başında oyun tutkunları sevinecek demiştik. Profesyonel oyun tutkunları için en önemli aksesuar kesinlikle klavye ve mouse’ların iyi olmasıdır. A101 Pirahna marka gaming klavye ve Gaming Mouse getirmektedir. Piranha Gaming Klavye tuşların altında led ışıklandırma bulundurmaktadır.Bu özellikle gece şartlarında oyun oynayanlar için ayrı bir heyecan katmaktadır. Oyun oynarken ele tam oturan Piranha Gaming Mouse’da çok etkileyici diyebiliriz.

Piranha Gaming Klavye fiyatı 27.5 TL ‘dir.

Piranha Gaming Mouse fiyatı 24.95 TL’dir.

Bu ürünler 2 yıl garantilidir. Oyuncu klavyesi Q Klavye olduğunu hatırlatalım.

A101 sadece oyuncuları değil müzik tutkunları içinde güzel bir ürün getiriyor. Piranha Kablosuz Bluetooth kulaklık iPhone ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ile uyum sağlamaktadır. Piranha kablosuz kulaklık fiyatı 34.95 TL’dir.

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